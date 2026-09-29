Leones del Escogido suman más figuras con integraciones de Sócrates Brito y John Gil

Los Leones del Escogido se preparan en la academia de los Yankees de Nueva York de Baseball City en Boca Chica. ( CEDIDA POR LEONES DEL ESCOGIDO )

El jardinero Sócrates Brito y el infielder John Gil lideran las más recientes integraciones de los bicampeones nacionales, Leones del Escogido, que continúan su preparación en la academia de los Yankees de Nueva York con miras a la temporada 2026-27 de la Lidom .

El equipo rojo de la capital, bajo la dirección del estratega Ramón Santiago, también recibió a los lanzadores derechos Luis Guerrero y Eduardo Rivera.

Brito, de 34 años, ha sido parte fundamental de los últimos dos campeonatos de los melenudos, y en el torneo pasado sobresalió con promedio de .294, 25 remolcadas, 3 cuadrangulares y 24 anotadas, en 45 compromisos.

Gil, de 20 años, es el prospecto número 9 de los Bravos de Atlanta y en la Lidom fue seleccionado por el Escogido en la quinta ronda del Sorteo de Novatos 2024.

Este año entre Clase A Avanzada y AA, Gil se estafó 60 bases y empujó igual número de carreras, agregando también 14 cuadrangulares, 85 anotadas y .262 de promedio, en 130 juegos.

Guerrero, de 26 años, hizo su debut en el circuito otoño-invernal dominicano en el campeonato pasado. Su efectividad de 1.13 en 8.0 episodios que incluyeron 8 ponches fueron importantes en el primer mes de temporada. Fue seleccionado por el Escogido en la ronda 12 del Draft 2022.

Rivera, de 34 años, fue parte del conjunto campeón del Escogido en el torneo 2024-25, aportando 25 ponches en 35.0 capítulos. Viene de trabajar en verano con los Southern Maryland Blue Crabs de la Liga Independiente del Atlántico.

La preparación de los Leones continuará este miércoles y en la misma se incluyen dos partidos de pretemporada en el complejo de los Yankees, que comenzarán a las 11:00 de la mañana, uno frente a las Estrellas Orientales y el otro ante la selección de Italia que participará en el torneo Premier 12.