Toros contratan al relevista de Grandes Ligas Lucas Sims

Lucas Sims ( CEDIDA POR TOROS DEL ESTE )

Un staff de pitcheo sólido se mantiene como uno de los principales objetivos para los Toros del Este en la venidera temporada 2026-27, el anuncio de la firma del relevista de Grandes Ligas Lucas Sims confirma ese compromiso de la gerencia del club.

Jesús Mejía, gerente general de los Toros, anunció que el relevista de 32 años con 10 años de manera ininterrumpida en el mejor béisbol del mundo, estará vistiendo la chaqueta de los Toros del Este esta temporada.

Sims, lanzador derecho, debutó en 2017 con los Bravos de Atlanta y desde ese entonces ha jugado con los Rojos de Cincinnati, Medias Rojas de Boston, Nacionales de Washington y en este 2026 con los Medias Blancas de Chicago.

"Es un brazo de impacto con gran experiencia , viene sin ningún tipo de limitaciones y nos da otra opción sólida para las entradas finales," manifestó Jesús Mejía.

De por vida en el "Big Show," Sims tiene marca de 23-21, 4.85 con 376 ponches en 328.1 innings, con apenas 259 hits permitidos y 180 boletos.

Sims es un relevista que domina tanto a derecho como a zurdos, limitando a los derechos a promedio de .220 durante su carrera, mientras que los zurdos solo le batean .216.

Con Sims los Toros totalizan ocho jugadores importados anunciados, sumándose al también relevista Joe Corbett, a los abridores Noah Skirrow, Aaron Sánchez, Carlos Rodríguez, Spencer Turnbull, Aaron Brooks y al utility Payton Eeles.

La tropa taurina se mantiene entrenando y jugando partidos de pretemporada, esperan la llegada de su dirigente Víctor Estévez esta semana luego de cumplir sus compromisos en Grandes Ligas como coach de los Nacionales de Washington.