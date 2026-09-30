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Cristopher Sánchez sale sin decisión; los Filis provocan un juego decisivo ante Atlanta

El tercer partido de la serie será celebrado este jueves a las 2:00 de la tarde

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    Cristopher Sánchez sale sin decisión; los Filis provocan un juego decisivo ante Atlanta
    Cristopher Sánchez salió sin decisión ante los Bravos, pero los Filis provocaron el tercer y decisivo partido (AFP/KEVIN COX)

    Cristopher Sánchez salió sin decisión por quinta ocasión en postemporada en su carrera y sigue sin darle un triunfo a los Filis en estas instancias. El romanense tuvo una actuación de 6.2 entradas en las que permitió seis hits y tres carreras limpias, otorgó cinco bases y ponchó a seis.

    Sánchez realizó 116 lanzamientos en el triunfo 4-3 de los Filis en 10 episodios,  que provocó la celebración del tercer encuentro hoy.

    En esta ocasión el equipo corrió mejor suerte y ganó por primera vez en una de sus  aperturas

    Resultados y jugadores clave

    La victoria correspondió a Andrew Painter (1-0) que trabajó tres entradas en las que permitió tres hits, y otorgó un boleto. 

    La derrota recayó sobre el colombiano Didier Fuentes (0-1) que trabajó 1.1 entradas en las que permitió tres hits y una carrera limpia,  producto de un cuadrangular de 357 pies hacia el jardín derecho del infielder Alec Bohm. 

    • Por los Filis, Bryan de la Cruz de 2-1.
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