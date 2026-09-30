Vladimir Guerrero Jr.: una temporada por debajo de las expectativas que no levanta alarmas

Vladimir Guerrero Jr. cerró la temporada de 2026 con los números ofensivos más discretos de su carrera, una caída que ha generado comentarios en la industria del béisbol, pero no ha disminuido la confianza de la gerencia de los Azulejos de Toronto con respecto a la capacidad del jugador recuperar su nivel estelar.

A sus 27 años, el inicialista concluyó la campaña con nueve cuadrangulares, 57 carreras remolcadas y un OPS de .688, sus registros más bajos en esos renglones desde su debut en 2019. En 144 partidos, registró una línea ofensiva de .260/.332/.356.

Uno de los datos que ilustra sus dificultades fue su producción en el hogar, donde conectó apenas uno de sus nueve vuelacercas.

Sin embargo, Ross Atkins, gerente general de Toronto, considera que el desempeño de Guerrero Jr. no refleja su potencial y confía en que volverá a ser uno de los principales referentes ofensivos del conjunto en 2027.

"Estoy muy confiado de que estará de vuelta", dijo Atkins ayer durante la rueda de prensa de cierre de temporada, según un reporte de Blake Murphy, de Sportsnet.

El ejecutivo reconoció que el jugador atravesó distintas situaciones físicas durante el año, incluidas molestias menores y una conmoción cerebral, que afectaron su continuidad. Pese a esos contratiempos y sus dificultades con el bate, la organización le mantiene su respaldo al pelotero, quien firmó en 2025 un contrato de 14 años y 500 millones de dólares.

"Él está entusiasmado y muy confiado de que estará de vuelta", agregó Atkins.

La gerencia de Toronto mantiene la convicción de que el dominicano puede dejar atrás una temporada atípica y recuperar el protagonismo ofensivo que lo convirtió en una de sus principales figuras.

El reto para el 2027 será transformar esa confianza en resultados y situar sus números a la altura de su reputación.

.688 Fue el OPS para Vladimir Guerrero Jr. en el 2026, el más bajo desde su debut con los Azulejos en 2019.

La confianza frente a los números

La apuesta de Toronto por una recuperación cobra importancia por el peso que tiene Guerrero Jr. en la estructura ofensiva del equipo.

Su producción de 2026 estuvo muy por debajo de la que se espera de un bateador de su categoría y coincidió con las dificultades colectivas de los Azulejos, que terminaron entre los cinco equipos con menor producción ofensiva y en el último lugar en cuadrangulares.

Atkins también apuntó a un aspecto que considera determinante para explicar el declive del dominicano: la pérdida de ritmo al comienzo de la campaña y el efecto que tuvo en su confianza.

"Perdió ritmo y tiempo temprano en la campaña, y esto empezó a afectar su confianza", le dijo Atkins a Keegan Matheson, de MLB.com. "Cuando sufrió el impacto en la confianza, los ajustes en el día a día se le hicieron difíciles."

La explicación del gerente general pone el foco no solo en los números finales, sino también en las dificultades que enfrentó el jugador para encontrar consistencia y ajustar su mecánica durante la temporada.

Guerrero Jr. tendrá ahora el receso entre campañas para trabajar en los aspectos que limitaron su producción y prepararse para responder a las expectativas que acompañan su condición de figura de la franquicia.

El reto para 2027 será transformar esa confianza en resultados y volver a colocar sus números a la altura de su reputación.