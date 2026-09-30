Los Medias Blancas vencen a los Astros y ganan su primera serie de postemporada desde 2005

Los Medias Blancas de Chicago aprovecharon un gran primer episodio y un jonrón de tres carreras de Chase Meidroth para impulsarse a una victoria de 7-3 sobre los Astros de Houston este miércoles, barriendo así su serie de comodines de la Liga Americana.

Es la primera vez que Chicago gana una serie de postemporada desde que venció a Houston en la Serie Mundial de 2005.

Bajo la dirección de su mánager de segundo año, Will Venable, y con una carta de apoyo del Papa León, los Medias Blancas avanzaron para medirse a los campeones de la División Central de la Liga Americana, Cleveland, en la Serie Divisional a partir del sábado en esa ciudad.

Los Medias Blancas, que perdieron 100 juegos en cada una de las últimas tres temporadas, son el único equipo en la historia de las Grandes Ligas en clasificar a los playoffs tras temporadas consecutivas con 100 derrotas.

Desempeño de Astros

Los Astros, campeones del Oeste de la Liga Americana, terminaron con récord de 81-81 para convertirse en el primer equipo en llegar a la postemporada sin un registro ganador.

Detalles del juego

Sus recientes penas en playoffs como locales en Houston continuaron este miércoles al sufrir su novena derrota consecutiva en casa durante la postemporada, en su novena clasificación a esta fase en los últimos 10 años.

Chicago emboscó a los Astros con cuatro carreras en el primer inning, un día después de anotar tres en los primeros dos episodios de una victoria por 6-3. El ace de Houston, Hunter Brown, fue retirado tras conseguir solo dos outs y no recibió ayuda de una defensa descuidada que cometió dos errores en la misma primera entrada.

Tenía un récord de 6-0 con una efectividad de 2.39 en seis aperturas de por vida contra los Medias Blancas antes del descalabro de este miércoles.

Los Astros lucharon para meterse de nuevo en la pelea con cuadrangulares solitarios de Jeremy Peña, Cam Smith y José Altuve para ponerse a solo una carrera de diferencia al llegar al sexto episodio.

AJ Blubaugh, quien abrió el primer juego, y Peter Lambert, lanzando con dos días de descanso, se combinaron para retirar a los siguientes 13 bateadores tras la salida de Brown.

El siguiente corredor de Chicago llegó cuando Lambert le otorgó base por bolas a Andrew Benintendi para iniciar el sexto inning y luego le dio pasaporte a Tristan Peters.

Bryan Abreu entró a lanzar y Meidroth conectó su quinto pitcheo contra la pared del jardín izquierdo para ampliar la ventaja a 7-3. Gritó durante todo su recorrido por las bases ante el deleite de un grupo de fanáticos de los Medias Blancas ubicados cerca del dugout visitante.

Houston volvió a ser abucheado por segundo juego consecutivo por parte de una multitud inusualmente escasa. Esta es la segunda postemporada consecutiva en la que los Astros son barridos en casa durante la serie de comodines, tras perder ambos juegos ante Detroit en 2024.

Ahora enfrentarán un futuro incierto, ya que el contrato del mánager Joe Espada expira al finalizar la temporada y el gerente general Dana Brown fue despedido el mes pasado.

Fue una serie decepcionante para el cañonero de Houston y favorito al MVP de la Liga Americana, Yordan Álvarez, quien solo pudo conectar un sencillo con dos ponches en ocho turnos al bat durante la serie.

El batazo de Altuve hacia las gradas del jardín izquierdo en la cuarta entrada acercó a los Astros 4-3. Fue el cuadrangular número 28 de su carrera en postemporada, lo que lo ubica en el segundo lugar de la historia de las Grandes Ligas, solo detrás de Manny Ramírez (29).

Los Astros tuvieron la oportunidad de tomar la delantera antes del jonrón de Meidroth. Llenaron las bases con dos outs en la quinta entrada, pero Anthony Kay retiró a Altuve con un elevado para poner fin al inning.