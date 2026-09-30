Tatis Jr. y Machado motorizan la ofensiva de los Padres en el primero de la serie

Fernando Tatis Jr. y Manny Machado se saludan en el triunfo de los Padres ante los Cachorros en el primer partido de la serie de comodín de la Liga Nacional ( AFP )

Fernando Tatis Jr. conectó el primer jonrón abriendo juego en la historia de los Padres en postemporada al primer lanzamiento de los Cubs, Michael King mantuvo un juego sin hit hasta la séptima entrada y San Diego dominó con una victoria por 8-0 sobre Chicago en el primer juego de la Serie de Comodines de la Liga Nacional el martes por la noche.

Desempeño de San Diego

Manny Machado también conectó un jonrón en la primera entrada y añadió un doblete remolcador en el tercer episodio durante un contundente golpe de autoridad de los Padres, ganadores de 91 juegos. Xander Bogaerts también se voló la barda ante el abridor de los Cubs, Matthew Boyd, y Jackson Merrill impulsó dos carreras más adelante con un sencillo.

San Diego le dio un respaldo más que suficiente a King, quien ponchó a ocho en siete entradas estelares mientras maniataba por completo a la ofensiva más anotadora de las Grandes Ligas. King marcó el tono al ponchar al probable MVP de la Liga Nacional, Pete Crow-Armstrong, con los primeros tres lanzamientos.

"Me da confianza saber que el equipo confía en mí para lanzar en estos juegos", dijo King. "Pero cuando ves a nuestras superestrellas lucirse de esa manera en la baja de la primera entrada, lo hace mucho más fácil".

Reacciones y próximos juegos

Nico Hoerner conectó el único hit de los Cubs ante King mediante un sencillo dentro del cuadro con un fuera en la séptima entrada, pero King sumó dos ponches más para ganarse la última de varias ovaciones de pie por parte del eufórico público que llenó el estadio en su tercera apertura de por vida en playoffs.

"El público estuvo increíble", comentó el mánager de Chicago, Craig Counsell. "Tuvieron mucho que celebrar esta noche y no les dimos motivos para guardar silencio". El Juego 2 es el miércoles por la noche en el Petco Park.

El ganador de la serie se enfrentará a los Milwaukee Brewers, el mejor equipo de MLB, en la Serie Divisional al mejor de cinco.

Chicago sumaba apenas un hit antes de embasarse ante Joe Musgrove en la novena entrada, el veterano de los Padres que hacía su primera aparición en las Grandes Ligas desde el 2 de octubre de 2024.

Los Cubs conectaron dos sencillos y negociaron una base por bolas antes de que Musgrove ponchara al bateador emergente Michael Conforto para preservar la blanqueada en su regreso tras una cirugía Tommy John.

Los Padres dominaron el arranque de esta revancha de la Serie de Comodines del otoño pasado, que ganaron los Cubs en tres apretados juegos. San Diego anotó más carreras en las primeras cinco entradas de este juego inaugural que en los tres partidos combinados del año pasado en el Wrigley Field.

Al ser consultado sobre si su debut como mánager en postemporada pudo haber salido mejor, Craig Stammen, piloto de San Diego, respondió: "No, probablemente no".

"No hubiéramos podido diseñarlo mejor... (pero) esto es solo un juego y tenemos un trabajo que hacer para cerrar la serie", agregó Stammen. "Los Cubs son un gran equipo. Hoy no jugaron su mejor béisbol, pero les garantizo que van a dar su mejor juego mañana".

San Diego terminó la temporada regular con el sexto mejor récord de las Grandes Ligas, superando a Chicago por dos victorias y estableciendo un récord de franquicia con su tercera clasificación consecutiva a los playoffs y su quinta temporada ganadora en fila. Los Padres llegaron a la postemporada con un electrizante paso de 17-3 y mantienen la inercia.

El primer lanzamiento de Boyd fue un cambio de velocidad, y Tatis lo destruyó llevándolo a 405 pies por el jardín central, un batazo que recordó a su jonrón en la primera entrada del Juego 1 en la victoria de San Diego sobre Atlanta en la Serie de Comodines de 2024.

Momentos después, Machado mandó otro cambio de velocidad fuera del campo entre el jardín izquierdo y central, desatando la locura en Petco Park con su noveno jonrón en postemporada, un récord para la franquicia.

"Sinceramente, fue difícil mantener la concentración en la baja de la primera entrada", dijo King con una sonrisa. "Me encanta celebrar cuando mis compañeros conectan jonrones, pero obviamente tengo un trabajo que hacer. Fue difícil concentrarme en lo mío porque la atmósfera era absolutamente eléctrica".

Tatis negoció base por bolas en la tercera entrada y anotó desde primera con el doblete de Machado contra la pared. Bogaerts la sacó en la cuarta, conectando una línea ante un cambio en cuenta llena hacia los asientos del edificio de Western Metal Supply Co., sobre el jardín izquierdo.

"Cuando esos muchachos lideran el ataque, somos un equipo muy difícil de vencer", afirmó Stammen.

San Diego llenó las bases en el quinto episodio ante el relevista Javier Assad, y Merrill bateó un sencillo de dos carreras al central antes de que Ty France anotara gracias a un passed ball.

King salió del pequeño apuro en el que se vio envuelto consiguiendo ponches clave y luciendo una gran ejecución de su sweeper. Hoerner le dio el hit a Chicago con un rodado que Machado detuvo con dificultad, pero no pudo sacar la pelota del guante a tiempo para hacer la jugada.

Tatis anotó su tercera carrera en la séptima cuando conectó sencillo, se robó la segunda base y se fue hasta el plato cuando el disparo se le escapó al jardinero central. Tatis se deslizó de cabeza esquivando el toque y se levantó gritando de emoción mientras Machado marcaba el safe de manera teatral.

Próximo partidoNick Pivetta (3-2, 2.86 de efectividad) abrirá el Juego 2 por los Padres en lo que será su quinto juego tras regresar de una ausencia de casi cinco meses por una lesión en el codo derecho. Kevin Gausman (4-2, 4.83) lanzará por los Cubs.