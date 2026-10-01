Dejan inaugurado el Complejo Educativo y Deportivo Pedro Martínez en Manoguayabo

Con un emotivo llamado a poner a Dios en el centro del proyecto y a convertir la educación, el deporte y los valores en oportunidades para las nuevas generaciones, fue inaugurado este jueves el Complejo Educativo y Deportivo Pedro Martínez, en el sector San Miguel de Manoguayabo, en el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo.

Durante el acto, el expelotero dominicano Pedro Martínez definió la inauguración como la materialización de una promesa y un sueño que, según expresó, solo pudo hacerse realidad bajo la dirección de Dios y con el apoyo de numerosas personas e instituciones.

"Hoy me siento un gigante ante Dios", expresó Martínez, quien entregó simbólicamente el proyecto a su comunidad y a su país.

El miembro del Salón de la Fama del Béisbol destacó que la obra representa mucho más que la construcción de un complejo que lleve su nombre. "Olvídense de un nombre, de un estadio que lleve Pedro Martínez. No, este es el legado que yo le quería dejar a mi país", manifestó.

Martínez agradeció al presidente Luis Abinader por haber escuchado su propuesta y respaldarla, al tiempo que reconoció a su esposa, Carolina Martínez; a sus familiares, amigos, colaboradores y a quienes, desde distintas posiciones, contribuyeron a materializar el proyecto.

Uno de sus principales mensajes estuvo dirigido a los estudiantes que serán beneficiados por el complejo. Les pidió mantener presentes valores como la

, la

y la

, y no olvidar a quienes hicieron posible las oportunidades que encontrarán en ese espacio.

"Yo soy el producto de una oportunidad. Y aquí se van a abrir muchas" Pedro Martínez Expelotero de Grandes Ligas “

Martínez concluyó su intervención con un llamado a mantener la oración como parte de la vida cotidiana del proyecto y pidió que nunca falte una oración diaria de agradecimiento en la escuela y en el complejo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/whatsapp-image-2026-10-01-at-70604-pm-58e51922.jpeg Pedro Martínez y su esposa Carolina Martínez. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/whatsapp-image-2026-10-01-at-70613-pm-267026db.jpeg Presidente de la República, Luis Abinader. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/whatsapp-image-2026-10-01-at-70627-pm-573174d8.jpeg Presentes en el acto de inauguración del Complejo Educativo y Deportivo Pedro Martínez. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) ‹ >

Proyecto presentado a cuatro gobiernos

La directora de la Fundación Pedro Martínez y esposa del exbeisbolista, Carolina Martínez, resaltó que el complejo es el resultado de años de trabajo de la fundación y de una propuesta que fue presentada a cuatro gestiones de gobierno.

Carolina Martínez explicó que la iniciativa nació de la necesidad de ofrecer a niños y jóvenes de la comunidad oportunidades de educación, recreación, deporte, seguridad, propósito y esperanza.

"Hoy hacemos historia frente a esta generación de la cual Dios Padre no se ha olvidado", expresó.

La esposa de Pedro Martínez reconoció al presidente Luis Abinader por haber acogido la propuesta y mostrado voluntad para apoyar su materialización. Señaló que el proyecto se convierte en un politécnico modelo técnico-deportivo, concebido para impactar a 1,700 estudiantes con educación gratuita y de calidad.

Explicó que en 2007 comenzó el programa Hay Poder en Aprender , inicialmente en la Escuela Básica San Miguel, con clases extracurriculares de arte, deporte, habilidades para la vida y formación en principios.

Posteriormente, la fundación amplió su trabajo con programas de salud, nutrición, acompañamiento psicológico y socioespiritual, jornadas médicas y apoyo a centros educativos de distintas comunidades.

Componentes del complejo

La obra está integrada por diferentes componentes educativos y deportivos.

Uno de ellos es la Escuela Básica Paulino Jaime Abreu, que honra la memoria del padre de Pedro Martínez y de sus hermanos.

Carolina Martínez destacó que Paulino Jaime fue un destacado lanzador regional y una figura inspiradora en su comunidad, cuyos valores de esfuerzo, disciplina y perseverancia marcaron a su familia.

La escuela cuenta con 27 aulas, una plaza cívica, áreas de circulación interna, comedor escolar con capacidad para unos 360 estudiantes y espacios destinados al juego y la recreación.

El segundo componente es el Politécnico Deportivo José "Cheché" Abreu Vargas, dedicado a una figura de la comunidad vinculada a la música y la cultura dominicana.

Este centro posee 24 aulas, comedor, biblioteca, laboratorios de informática, áreas administrativas para docentes y una plaza cívica. Allí se impartirá formación técnico-profesional, además de los niveles educativos contemplados por el proyecto.

El tercer componente corresponde a las instalaciones deportivas, que incluyen un techado con capacidad para dos canchas de baloncesto y voleibol, un estadio de béisbol, dos bullpen, camerinos, gimnasio y un área de campo y pista de 100 metros.

El complejo también dispone de un destacamento policial, como parte de la infraestructura concebida para fines de seguridad.

Carolina Martínez explicó que la misión del complejo es garantizar una educación de calidad basada en principios de vida, orientada al desarrollo de la conciencia social y al fortalecimiento de competencias personales, intelectuales, deportivas y técnicas.

La representante de la fundación sostuvo que la combinación de educación y deporte busca ofrecer a los jóvenes oportunidades para mantenerse vinculados a actividades formativas y contribuir a reducir fenómenos como la deserción escolar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/whatsapp-image-2026-10-01-at-73423-pm-db41fbc2.jpeg Cancha de baloncesto y voleibol. (CEDIDA POR PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/whatsapp-image-2026-10-01-at-73419-pm-1bb28fa0.jpeg Centro educativo. (CEDIDA POR PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/whatsapp-image-2026-10-01-at-73420-pm-b8ac6327.jpeg Estadio de béisbol. (CEDIDA POR PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/whatsapp-image-2026-10-01-at-73422-pm-95e4d1e8.jpeg Entrada al complejo. (CEDIDA POR PRESIDENCIA) ‹ >

Reacción del presidente Abinader

Al pronunciar las palabras de cierre, el presidente Luis Abinader recordó que conoció el proyecto durante los primeros meses de su gestión, en medio de las dificultades provocadas por la pandemia de COVID-19.

El mandatario relató que Carolina y Pedro Martínez acudieron a presentarle la iniciativa y que desde el primer momento consideró que podía convertirse en un modelo de cooperación entre el Gobierno, la comunidad y el sector privado.

Abinader destacó la participación de la Fundación Pedro Martínez y de la familia Martínez, así como la cooperación del Gobierno en una iniciativa que busca combinar educación, deporte y formación en valores.

El presidente planteó que el modelo pueda ser replicado en otras comunidades del país con la participación de figuras deportivas y líderes comunitarios.

"Pedro, aquí no solamente estamos iniciando un gran proyecto", afirmó Abinader, al señalar que los jóvenes de Manoguayabo y Santo Domingo podrán verlo como un ejemplo.

El jefe de Estado también resaltó la importancia de que los recursos destinados al complejo sean administrados de manera eficiente y expresó su expectativa de que los estudiantes que egresen de sus aulas desarrollen no solo competencias académicas y deportivas, sino también valores.

Finalmente, Abinader hizo una distinción a Pedro Martínez y le dijo que, a partir de ese momento, debía llamarlo "profesor Pedro", al considerar que asumiría también un papel de guía y referente para los jóvenes.

"De ahora en adelante Pedro, tú te conviertes en profesor, en guía de toda esta juventud", expresó.

Al acto de inauguración asistieron estudiantes vinculados a la Fundación Pedro Martínez, familiares, representantes de la comunidad, autoridades locales, funcionarios del sector educativo, legisladores, invitados especiales y figuras del béisbol dominicano, entre ellas Juan Soto y Carlos Gómez.

Sobre el complejo educativo y deportivo Pedro Martínez

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/whatsapp-image-2026-10-01-at-70628-pm-b4cb93be.jpeg Parte de las obras del compeljo. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

El Complejo Educativo y Deportivo Pedro Martínez está ubicado en el sector Manoguayabo, municipio de Santo Domingo Oeste, obra que beneficiará a miles de estudiantes, atletas de distintas disciplinas deportivas y decenas de maestros.

La obra abarca una superficie de 35,697.90 metros cuadrados. Cuenta con la Escuela Básica Paulino Jaime Abreu, el Politécnico Deportivo José Cheché Abreu Vargas, un edificio de talleres técnicos, un polideportivo y un destacamento.

El proyecto, desarrollado bajo el marco de una alianza público-privada junto al Ministerio de Educación, está concebido para atender a una población de aproximadamente 1,700 estudiantes y combinar la formación académica con la práctica deportiva.

El centro cuenta con una escuela para niveles inicial y primario, un politécnico y un centro comunitario para que los jóvenes desarrollen sus habilidades, integrando un gimnasio, estadio de béisbol, canchas de voleibol y baloncesto, dos comedores escolares, y campo y pista. También tiene un museo que honra al miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Pedro Martínez.

El primer palazo para la construcción del moderno complejo educativo y deportivo se llevó a cabo el pasado 2 de octubre de 2021 por el presidente Abinader y el legendario lanzador derecho de las Grandes Ligas, Pedro Martínez.