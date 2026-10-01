Los Padres logran el triunfo y enfrentarán a los Cerveceros

Gavin Sheets reacciona luego de conectar un importante cuadrangular en el segundo partido de la serie de comodín ante los Cachorros de Chicago ( AFP/ORLANDO RAMIREZ )

El bateador emergente Gavin Sheets conectó un cuadrangular de dos carreras, cinco lanzadores de los Padres se combinaron para permitir solo cinco imparables y San Diego barrió a los Cubs de Chicago para eliminarlos de la Serie de Comodines de la Liga Nacional con una victoria por 4-1 en el Juego 2 el miércoles por la noche.

Xander Bogaerts remolcó la primera carrera para unos encendidos Padres, quienes le dieron seguimiento a su triunfo por 8-0 en el juego inaugural del martes con otra actuación dominante en la lomita.

Los Cubs lideraron las Grandes Ligas en carreras anotadas y la Liga Nacional en jonrones este año, pero solo pudieron conectar ocho hits —siete de ellos sencillos— en 18 entradas frente al inspirado cuerpo de pitcheo de San Diego.

Ethan Salas impulsó una carrera mientras se convertía en el receptor más joven en iniciar un juego de postemporada en la historia de las Grandes Ligas para los Padres, cuya racha de 20-3 desde el 5 de septiembre los consolida como una verdadera amenaza en la Liga Nacional.

Un año después de que los Cubs eliminaran a los Padres en tres apretados juegos de Comodines en el Wrigley Field, los Padres revirtieron el resultado con un par de palizas ante una eufórica afición que llenó por completo el Petco Park.

Con su quinta victoria en una serie de playoffs en los últimos siete años, los Padres avanzaron para enfrentarse este fin de semana a los Milwaukee Brewers, el equipo con el mejor récord de la MLB, en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Nico Hoerner conectó la mitad de los imparables de los Cubs en la serie e impulsó la única carrera de Chicago en el cuarto episodio.

También conectó el único extrabase de su equipo en toda la serie mediante un doblete en la novena entrada ante Mason Miller; sin embargo, el cotizado cerrador de los Padres mantuvo la calma para asegurar el salvamento y desatar otra enorme celebración en el terreno de juego.

Pete Crow-Armstrong, probable MVP de la Liga Nacional, y el veterano cañonero Alex Bregman pasaron serias dificultades en la parte alta del orden al bate de los Cubs en San Diego, combinándose para irse de 15-0 con una base por bolas y ocho ponches a lo largo de estos dos encuentros.

Actuación destacada de jugadores

Bregman jugó poco más de una semana después de haber recibido un golpe en el rostro con un batazo de foul.

Luego de conectar dos jonrones en la primera entrada del Juego 1, los Padres esperaron hasta el segundo episodio del Juego 2 para tomar ventaja de 2-0.

Ty France abrió con un doblete ante Kevin Gausman y anotó con un sencillo de Bogaerts, antes de que Salas bateara un elevado de sacrificio bien conectado al jardín central para traer al plato a Jackson Merrill.

Salas, el cotizado prospecto de 20 años promovido el 1 de septiembre, también se convirtió en el jugador más joven en ver acción en un partido de postemporada en la historia de la franquicia de los Padres.

Chicago finalmente rompió el cero cuando Seiya Suzuki conectó sencillo y eventualmente llegó al plato con un rodado hacia el jardín central de Hoerner ante el abridor Nick Pivetta.

El mánager novato Craig Stammen retiró de inmediato a Pivetta para darle paso a su imponente relevo, y Bradgley Rodríguez salió de un apuro con bases llenas.

Avance a la Serie Divisional

Rodríguez también lanzó la quinta entrada para acreditarse la victoria en su debut en postemporada.

Luego de que un doblete de Bogaerts marcara la salida de Gausman en el cuarto capítulo, Sheets prendió una recta de 100.8 mph de Daniel Palencia para depositarla en las tribunas del jardín derecho.

Sheets, el jardinero consentido de la afición que se encuentra jugando con una molesta lesión de fascitis plantar en el pie izquierdo, conectó el segundo jonrón de su carrera en playoffs y el primero desde 2021, cuando era novato con los White Sox.

El estacazo fue el primer cuadrangular de emergente para los Padres en postemporada desde 2005, y la ovación de su sufrida afición hizo retumbar todo el estadio.