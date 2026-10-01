Los Yanquis vencen a los Medias Rojas y avanzan a serie divisional

Los jugadores de los Yanquis de Nueva York celebran luego de vencer a los Medias Rojas de Boston en la serie de comodín ( AFP )

Un año después de remontar ante los Red Sox para ganar una Serie de Comodines de la Liga Americana, los Yankees de Nueva York aplastaron a Boston.

Max Fried dominó a los Red Sox en la postemporada por segundo año consecutivo, Cody Bellinger y Luis García Jr. conectaron jonrones, y los Yankees arrollaron con una victoria por 9-2 el miércoles por la noche para completar la barrida en dos juegos.

"Disfrutamos la noche de hoy. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer", dijo Bellinger.

Reacciones y declaraciones

Nueva York se enfrentará al campeón de la División Este de la Liga Americana, Tampa Bay, en una Serie Divisional que comenzará el sábado.

"La afición estuvo eléctrica desde el primer lanzamiento y los muchachos estaban hambrientos. Tenemos un equipo joven y hambriento aquí", comentó el capitán de los Yankees, Aaron Judge, mientras sus compañeros lo bañaban con champán durante la celebración en el vestidor. "Esto me hace sentir joven cada vez".

Judge se perdió esta serie debido a una lesión en la pantorrilla y no está seguro de si podrá jugar contra los Rays, quienes vencieron a Nueva York 7-6 en la serie de temporada regular.

Detalles del juego

"El sábado todavía está muy lejos", señaló.

Aferrándose a una ventaja de 2-1 después de que Willson Contreras conectara un jonrón que puso fin a la racha de 26 entradas sin anotar de Boston en postemporada, los Yankees abrieron el juego con un racimo de seis carreras en el sexto episodio, luego de que Spencer Jones se embasara tras un lanzamiento descontrolado (wild pitch) mientras se ponchaba abriendo la entrada, gracias a una revisión de video.

García, adquirido en la fecha límite de traspasos, conectó tres hits en su primera apertura de postemporada, y Bellinger remolcó cuatro carreras, incluido un jonrón de tres anotaciones que coronó el ataque de la sexta entrada para poner a Nueva York al frente 8-1.

"Es el primer paso", dijo Bellinger, quien atrapó el lanzamiento ceremonial de honor de su padre, Clay, campeón de la Serie Mundial del 2000 con los Yankees. "Ahora tenemos que ir a Tampa y jugar contra un equipo difícil".

Boston, que llegó a los playoffs tras recuperarse de un inicio de 32-46, perdió el enfrentamiento de comodines del año pasado después de vencer a los Yankees en el juego inaugural.

"A pesar de todas las cosas especiales que sucedieron este verano, que fueron bastante varias, la meta es ganar la Serie Mundial y eso terminó para nosotros esta noche, así que es frustrante", comentó el mánager de los Red Sox, Chad Tracy. "Hay muchas cosas que se pueden decir, pero en este momento creo que a los muchachos solo les importa que perdimos. Y va a tomar algo de tiempo superarlo".

Boston, que también contó con un jonrón de Nick Sogard en el séptimo episodio ante Will Warren, no tuvo en su alineación al abridor Roman Anthony debido a una lesión en la mano. Los Red Sox fueron limitados a un promedio de bateo de .117 en la serie (de 60-7) con 18 ponches y superados en carreras 18-2.

Nueva York bateó para .382 en la serie. El relevo de Boston registró una efectividad de 20.25.

"Jugamos un gran béisbol en muchos aspectos, obviamente anclados por nuestros dos grandes abridores", dijo el mánager de los Yankees, Aaron Boone.

Los bateadores de los Yankees batearon para .450 (de 20-9) con corredores en posición de anotar, tras terminar en la posición 19 entre los 30 equipos con un promedio de .246 con corredores en posición de anotar durante la temporada regular.

"Siento que es un nivel completamente nuevo entre la temporada regular y estos últimos dos días", expresó Austin Wells.

Un día después de que Cam Schlittler guiara a Nueva York a una victoria por 9-0, Fried permitió solo tres hits en seis entradas para ganar un juego de postemporada por primera vez desde el juego decisivo de la Serie Mundial de 2021 con Atlanta.

Nueva York alineó a ocho bateadores zurdos contra Sonny Gray, quien regresó al montículo donde su carrera se descarriló durante una desastrosa etapa con los Yankees en 2017 y 2018.

El jonrón de García en el cuarto episodio puso a los Yankees al frente y Bellinger, uno de los mejores bateadores de zurdo contra zurdo en las Grandes Ligas, añadió un sencillo remolcador en el quinto capítulo ante el zurdo Erik Miller, quien acababa de entrar al relevo.

Gray se mostró decepcionado por no haber tenido la oportunidad de enfrentarse a Bellinger.

"Creo que soy el mejor lanzador de la Liga Americana enfrentando a la alineación por tercera vez. Creo que eso es un hecho", dijo Gray. "Me hubiera gustado vivir o morir conmigo en ese momento, pero ese es el competidor que soy. Y sí, creo que probablemente le podrías preguntar a los muchachos y sentirían lo mismo. Así que me sentía fuerte, con confianza y convencido".

Jones se ponchó tanto al inicio como al final de la baja de la sexta entrada, un episodio extraño que incluyó un lanzamiento descontrolado, un error de tiro, una base robada, un sencillo de toque y un boleto intencional a Ben Rice que precedió al jonrón de Bellinger.

"No puedo creer que estuvieran dispuestos a enfrentarse a un tipo como Belli con hombres en base en esa situación", comentó Rice.

Garrett Crochet, quien venció a los Yankees en el juego inaugural de la Serie de Comodines del año pasado, no lanzaba desde el 25 de abril debido a una inflamación en el hombro izquierdo cuando picó un sweeper cerca del pecho de Adley Rutschman. El receptor recogió la pelota y tiró a primera, donde el ampayer John Libka marcó el out para Jones. Los Yankees apelaron y la decisión fue revertida por el árbitro de video en la oficina del comisionado.

"No podía creer que estuviera a salvo", dijo Boone. "Vi que la pelota se escapó un poco, no le di mucha importancia, pero me fijé y dije: '¡Oh, está a salvo!'".

Jones se robó la segunda base y continuó hasta tercera cuando el disparo de Rutschman picó hacia el jardín central. El novato George Lombard Jr. conectó un sencillo para su primera carrera impulsada en postemporada, Jazz Chisholm Jr. pegó sencillo y Trent Grisham llenó las bases con un toque perfecto.

Un elevado de sacrificio de Wells ante Garrett Whitlock amplió la ventaja a 4-1, Ryan McMahon impulsó una carrera con un rodado de out y Rice, quien tuvo cuatro hits y seis impulsadas en el juego inaugural, recibió la base intencional. Bellinger buscó abajo un cambio de velocidad y lo depositó en los asientos entre el jardín derecho y central.

Fried ponchó a seis y dio una base por bolas. Ha permitido solo una carrera en 12 entradas y un tercio a lo largo de dos Series de Comodines contra los Red Sox.

"Definitivamente no estuve fino desde el principio, pero solo quería desafiarlos y no regalar pases gratis, especialmente en la primera entrada", comentó Fried.

Tras una noche de celebración y un día de descanso, los Yankees viajarán a Florida el viernes.

"Todavía queda mucho por hacer", concluyó Bellinger tras la gran noche con su padre presente. "Así que obviamente hay que disfrutar el momento, entender lo increíble que es, pero seguir hacia adelante".