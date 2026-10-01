Con los puños cerrados y golpeando el podio y emocionado, el expelotero dominicano Pedro Martínez afirmó este jueves que el presidente Luis Abinader fue el único mandatario que dio la cara a la comunidad de Manoguayabo y se unió a su propósito de construir el complejo deportivo y educativo que hoy entregó a esa comunidad del municipio Santo Domingo Oeste.

"Yo no soy político, nunca he votado, pero yo sé a quién le toqué la puerta y quién me abrió", expresó Martínez durante el acto, en referencia al presidente Abinader.

"Luis, usted es mi amigo, y yo lo reconozco hoy en el día más grande de mi vida. Usted fue el único que le dio la cara a esta comunidad, a este pueblo, y se unió a lo que yo tenía en mi corazón y en mi espíritu para hacer esto por mi comunidad", dijo.

El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown pidió que la atención no se concentre en la posibilidad de que alguna instalación deportiva lleve su nombre, sino en el propósito que, aseguró, ha guiado el proyecto.

"Olvídense de un nombre de un estadio que lleve Pedro Martínez, no. Este es el legado que yo le quería dejar a mi país" Pedro Martínez Expelotero de Grandes Ligas “

Martínez señaló que la obra es el resultado de una visión que durante años quiso materializar para beneficiar a su comunidad y que atribuyó a Dios la posibilidad de concretarla.

"Muy poca gente puede decir: yo dejé algo en proyecto para servirle a Dios, para servirle a una comunidad, para servirle a mi país. Muy poca gente ha tenido esta oportunidad", expresó.

Durante sus palabras, también agradeció a familiares, amigos y otras personas que, según indicó, contribuyeron de alguna manera con el proyecto.

El expelotero mencionó de manera particular a su hermano Ramón Martínez, a su esposa, Carolina, y a los peloteros Juan Soto y Carlos Gómez, a quienes exhortó a continuar impulsando iniciativas en beneficio de otras comunidades.

Martínez también pidió que el complejo sea acompañado de oraciones y que quienes se beneficien de las instalaciones recuerden el propósito con el que fueron concebidas.

"Que por favor nunca falte una oración en esto, en esta escuela, en todo este proyecto. Que nunca falte una oración diaria para decir: Dios, te agradezco porque me tienes aquí, porque yo soy el producto de una oportunidad, y aquí se van a abrir muchas", indicó.

Al concluir su intervención, reiteró su agradecimiento y entregó simbólicamente la obra a su comunidad y al país.

"Le entrego a mi pueblo lo que tú pusiste en mi corazón, en mi mente y en mi espíritu", dijo Martínez, quien cerró sus palabras entre aplausos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/whatsapp-image-2026-10-01-at-70604-pm-9a84a589.jpeg Pedro Martínez y Carolina Martínez. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

Componentes del complejo

La obra está integrada por diferentes componentes educativos y deportivos.

Uno de ellos es la Escuela Básica Paulino Jaime Abreu, que honra la memoria del padre de Pedro Martínez y de sus hermanos.

Carolina Martínez, esposa de Pedro Martínez, destacó que Paulino Jaime fue un destacado lanzador regional y una figura inspiradora en su comunidad, cuyos valores de esfuerzo, disciplina y perseverancia marcaron a su familia.

La escuela cuenta de 27 aulas, una plaza cívica, áreas de circulación interna, comedor escolar con capacidad para unos 360 estudiantes y espacios destinados al juego y la recreación.

El segundo componente es el Politécnico Deportivo José "Cheché" Abreu Vargas, dedicado a una figura de la comunidad vinculada a la música y la cultura dominicana.

Este centro tiene 24 aulas, comedor, biblioteca, laboratorios de informática, áreas administrativas para docentes y una plaza cívica. Allí se impartirá formación técnico-profesional, además de los niveles educativos contemplados por el proyecto.

El tercer componente corresponde a las instalaciones deportivas, que incluyen un techado con capacidad para dos canchas de baloncesto y voleibol, un estadio de béisbol, dos áreas de bullpen, camerinos, gimnasio y un área de campo y pista de 100 metros.

El complejo también dispone de un destacamento policial, como parte de la infraestructura concebida para atender de manera integral a los estudiantes y usuarios.