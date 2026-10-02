Los Bravos avanzan a la serie divisional para enfrentar a los Dodgers

Los Bravos de Atlanta enfrentarán a los Dodgers de los Angeles en la serie divisional de la Liga Nacional ( AFP )

Por primera vez en cinco años, los Braves de Atlanta han avanzado a la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS).

Atlanta derrotó 6-2 a los Phillies de Filadelfia en el Juego 3 de la Serie de Comodines de la Liga Nacional en el Truist Park para llevarse la serie y asegurar un enfrentamiento contra los dos veces campeones defensores, los Dodgers de Los Ángeles, en la siguiente ronda.

Chris Sale, el abridor del Juego 1 por Atlanta, se encargó del relevo para conseguir los últimos cuatro outs y sellar la victoria. Sale ponchó a tres de los cinco bateadores a los que se enfrentó. Esta victoria en la serie es la primera para los Braves desde que conquistaron el título de la Serie Mundial en 2021.

También es el primer triunfo de la franquicia en un juego de playoffs de "vida o muerte" desde el Juego 7 de la NLCS de 1996, rompiendo una racha en la que Atlanta había perdido sus últimos seis encuentros de eliminación directa previo al jueves.

Filadelfia forzó el decisivo Juego 3 gracias a un sorprendente triunfo en extra innings durante el Juego 2 del miércoles. Sin embargo, los Braves se aseguraron desde temprano de que no hubiera más magia por parte de los Phillies.

El abridor de Filadelfia, Aaron Nola, dio base por bolas a dos de los primeros tres bateadores que enfrentó y luego permitió un jonrón de tres carreras a Michael Harris II, dándole a Atlanta una ventaja que jamás cedería.

Nola duró apenas 1 entrada y 2 tercios antes de que el relevo tomara el control. El ace de los Phillies, Zack Wheeler, lanzó cuatro entradas como relevista con poco descanso pero no pudo contener el daño, permitiendo dos carreras con tres imparables.

Ozzie Albies y Matt Olson también se volaron la barda por Atlanta.

Seis lanzadores de los Braves se combinaron para limitar a Filadelfia a solo seis hits en la victoria. El abridor de emergencia Ray Kerr, quien apenas tuvo nueve apariciones en la temporada regular, terminó lanzando 3 entradas y un tercio en blanco antes de retirarse entre una ovación de pie.

Desempeño de los Phillies

Grant Holmes, Robert Suárez, Didier Fuentes, Dylan Dodd y Sale le siguieron en la lomita para maniatar a la alineación de los Phillies.

Es un final decepcionante para una temporada turbulenta de los Phillies, quienes clasificaron a los playoffs por quinto año consecutivo pero han ido retrocediendo progresivamente cada octubre. Desde que ganaron el banderín de la Liga Nacional en 2022, los Phils cayeron en la NLCS de 2023, luego sufrieron dos derrotas consecutivas en la NLDS antes de la eliminación del jueves en la serie de comodines.

Los Phillies no han ganado un juego de playoffs de eliminación directa desde el Juego 5 de la NLCS de 1980, la única victoria de este tipo en sus 143 años de historia.

Filadelfia comenzó la temporada con un pésimo arranque de 9-19 que provocó el despido del mánager Rob Thomson.

El mánager interino Don Mattingly ayudó a enmendar el rumbo, pero el equipo volvió a caer en un bache durante la última semana y solo pudo asegurar su boleto a los playoffs en el último día de la temporada regular.

Próximo enfrentamiento

Refirieron heroicos extra innings en el Juego 2 solo para forzar la serie de comodines a un tercer y decisivo juego.

En cuanto a los victoriosos Braves, viajarán a Hollywood para medirse a los Dodgers en el Juego 1 de la NLDS este sábado a las 4 p.m. tiempo del Este. Es la cuarta vez desde 2018 que se enfrentan en la postemporada; la última ocasión fue en la NLCS de 2021, la cual ganó Atlanta.

El duelo cruzará al primera base de los Dodgers, Freddie Freeman, contra su antiguo equipo en unos playoffs por primera vez.

Freeman, un baluarte en Atlanta durante las primeras 11 temporadas de su carrera, guio a los Braves a superar a Los Ángeles hace cinco años antes de unirse al equipo de su ciudad natal en la agencia libre durante el receso de temporada siguiente.