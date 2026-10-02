Dominicana vence a Nicaragua 14-7 y nivela su récord en 2-2 en la súper ronda del Mundial sub-15

Parte de los integrantes de la selección dominicana de béisbol que compite en el Mundial sub-15 que se disputa en Mérida, México. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

República Dominicana derrotó 14-7 a Nicaragua este viernes para colocar su récord en 2-2 en la Súper Ronda de la Copa Mundial de Béisbol Sub-15, que se disputa en Mérida, México.

Los dominicanos tomaron ventaja en el segundo episodio, cuando produjeron un rally de siete carreras que les permitió ampliar el marcador después de que Nicaragua había tomado ventaja de 4-1.

Ángel Montás encabezó la ofensiva dominicana con un doble de dos carreras en ese segundo episodio. Los quisqueyanos aprovecharon además varios boletos y dos lanzamientos descontrolados para aumentar la diferencia.

Dominicana agregó tres carreras en el cuarto episodio, incluyendo un doble de Welington Castillo que produjo dos, mientras Montás conectó otro doble para remolcar la tercera.

Nicaragua redujo la desventaja con tres carreras en el quinto episodio y se acercó 11-7, pero los dominicanos respondieron con otras tres anotaciones en el sexto para establecer el marcador definitivo.

Milfree Figueroa conectó doble de dos carreras en ese episodio y Carlos Marrero produjo la tercera con elevado de sacrificio.

El pitcheo dominicano retiró a Nicaragua en orden en el séptimo episodio, con tres ponches consecutivos para completar la victoria.

Con el triunfo, República Dominicana mejoró a 2-2 en la Súper Ronda y mantuvo sus aspiraciones de avanzar en el torneo.