Tarik Skubal asume la lomita de los Dodgers rumbo al histórico tricampeonato

Tarik Skubal de los Dodgers de Los Ángeles lanza contra los Gigantes de San Francisco en la parte baja de la tercera entrada en Oracle Park el 25 de septiembre de 2026 en San Francisco, California. ( THEARON W. HENDERSON/GETTY IMAGES/AFP )

Los Dodgers de Los Ángeles han puesto en manos de Tarik Skubal el inicio de su camino hacia otro título de Serie Mundial.

El zurdo, ganador de dos premios Cy Young, será el abridor del Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Bravos de Atlanta este sábado a las cuatro de la tarde, en un duelo que marcará además su primera apertura de postemporada en casa.

Skubal llegó a los Dodgers desde los Tigres de Detroit en uno de los movimientos más importantes de la fecha límite de cambios y ahora tendrá la responsabilidad de comenzar una nueva carrera por el campeonato.

Los Ángeles busca convertirse en apenas el quinto equipo en la historia de las Series Mundiales que consigue tres títulos consecutivos.

El zurdo ya conoce la presión de octubre. Con Detroit abrió seis partidos de postemporada y registró una efectividad de 2.04. Sin embargo, todas aquellas presentaciones fueron fuera de casa, por lo que el encuentro del sábado tendrá un significado particular: será su primera experiencia lanzando como local en los playoffs.

Ha cumplido

Desde su llegada a Los Ángeles, Skubal también ha respondido a las expectativas. Durante la temporada regular tuvo marca de 5-2 y una efectividad de 2.61 en 10 aperturas con los Dodgers, números que terminaron de consolidarlo como una de las principales opciones del cuerpo monticular del conjunto californiano.

La elección del zurdo para abrir el primer partido también tiene un componente estadístico. La ofensiva de Atlanta tuvo mayores dificultades durante la temporada regular cuando enfrentó a lanzadores zurdos. Los Bravos registraron un OPS de .696 contra los pitchers de esa mano, por debajo del .730 que consiguieron frente a los derechos.

Ese comportamiento ofensivo pudo haber sido uno de los factores considerados por los Dodgers al momento de definir su abridor para el primer encuentro. La alternativa era su as Yoshinobu Yamamoto, quien viene de ser elegido Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2025.

Ahora, la pelota estará en manos de Skubal. El dos veces ganador del Cy Young tendrá la misión de darle a los Dodgers el primer paso en una postemporada en la que no solo buscan defender su corona, sino también alcanzar una hazaña reservada para apenas cuatro equipos en la historia: ganar tres Series Mundiales consecutivas.