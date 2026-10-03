Los Dodgers vencen a Atlanta en el arranque de la serie

Tarik Skubal lanzó seis entradas dominantes bajo un calor de tres dígitos, Teoscar Hernández, Kyle Tucker y Max Muncy conectaron jonrones, y los Los Angeles Dodgers vencieron 5-3 a los Atlanta Braves en el Juego 1 de su Serie Divisional de la Liga Nacional este sábado.

Condiciones climáticas extremas

La temperatura de 38 grados Celsius (100 Fahrenheit) al inicio del partido estuvo muy cerca de igualar el récord del Dodger Stadium de 39.4 grados (103 Fahrenheit) registrado en el Juego 1 de la Serie Mundial de 2017.

La sensación térmica alcanzó los 40.5 grados (105 Fahrenheit), con los umpires bebiendo agua entre entradas y los aficionados cubriéndose la cabeza con las toallas promocionales en un día completamente despejado.

Rendimiento de Skubal

Sin embargo, Skubal se mantuvo sereno.

El dos veces ganador del Premio Cy Young permitió una carrera y dos hits, ponchó a siete y otorgó dos bases por bolas en la primera apertura de su carrera en casa en un partido de postemporada.

Sus aperturas anteriores en playoffs habían sido todas como visitante con los Detroit Tigers, quienes lo traspasaron a los bicampeones defensores de la Serie Mundial justo antes de la fecha límite del 3 de agosto.

«Lanzar seis entradas en estas condiciones me pareció fantástico», dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts, «y creo que el bullpen hizo un gran trabajo».

Los 63 ponches de Skubal son la segunda cifra más alta en las primeras siete presentaciones de postemporada para un lanzador, solo por detrás de los 74 de Bob Gibson.

«Fue muy divertido», dijo Skubal. «Siento un gran respeto por los aficionados que vinieron y se presentaron hoy. No es fácil. Hace 38 grados de calor. El sol estuvo sobre nosotros durante todo el juego».

Actuación ofensiva clave

El Juego 2 en el Dodger Stadium es el domingo por la tarde, cuando aún permanece vigente una advertencia por calor extremo.

Hernández y Tucker pasaron por severos baches a la ofensiva durante la temporada regular. Sin embargo, respondieron a lo grande con jonrones de dos carreras contra el bullpen de los Braves.

La rotación de Atlanta quedó trastocada durante su victoria en tres juegos en la Serie de Comodines de la LN contra Filadelfia, en la que los Braves utilizaron a su estelar Chris Sale como relevista en el juego decisivo.

«Hemos pasado por mucho este año, pero nos hemos mantenido unidos», dijo Hernández. «Nos apoyamos mutuamente. Vamos a seguir tratando de dar lo mejor y hacer nuestro trabajo para seguir ganando».

Hernández y Tucker tuvieron registros estadísticos casi idénticos. Hernández se fue de 4-2 con dos carreras anotadas y dos impulsadas; Tucker terminó de 4-2 con una anotada y dos impulsadas.

Tucker tuvo la peor temporada regular de su carrera tras firmar un contrato de cuatro años y 240 millones de dólares con los Dodgers como agente libre. Su producción ofensiva cayó drásticamente en comparación con sus días de Juego de Estrellas con Houston y los Chicago Cubs.

Hernández tuvo dificultades durante julio y agosto antes de que un ajuste en su swing impulsara su recuperación en septiembre.

«Cuanto más grande es el momento», dijo Hernández, «más concentrado me pongo».

Los Braves apenas conectaron cuatro imparables. El cuadrangular de 421 pies de Sean Murphy con dos strikes al iniciar la sexta entrada recortó la ventaja a 2-1.

Ronald Acuña Jr. conectó un sencillo abriendo el noveno episodio contra el relevista Tanner Scott, quien luego permitió un jonrón de 432 pies de Ozzie Albies que redujo la diferencia a 5-3.

Scott retiró a dos bateadores antes de que Evan Phillips obligara a Austin Riley a dar un roletazo con un corredor en base para acreditarse el salvamento.

El abridor de los Braves, Dylan Dodd, lanzó tres entradas en blanco y solo permitió sencillos a Shohei Ohtani en la primera entrada y a Mookie Betts en la tercera.

Los Dodgers rompieron el empate contra el bullpen de Atlanta en el cuarto episodio. El pitcher perdedor, Víctor Mederos, otorgó base por bolas a Freddie Freeman antes de permitir el batazo de 431 pies de Hernández por el jardín izquierdo-central, poniendo el juego 2-0.

Todavía aquejado por molestias persistentes en el brazo y la rodilla, Ohtani bateó segundo detrás de Betts. El cuatro veces PMV conectó una línea a la segunda base con un corredor en circulación para terminar el tercer inning y bateó un elevado con hombre a bordo en el quinto.

Tucker la sacó del campo en el sexto episodio y Muncy añadió un jonrón solitario ante AJ Smith-Shawver dos bateadores después, ampliando la ventaja a 5-1.

A continuación

Los Braves no anunciaron abridor para el Juego 2 contra el zurdo de los Dodgers, Blake Snell, dos veces ganador del Premio Cy Young.