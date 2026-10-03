Video| Los Rays salen delante en la serie ante los Yanquis

El intento de Drew Rasmussen por hacer historia se quedó dolorosamente cerca, pero los Tampa Bay Rays están más que satisfechos con el resultado de este sábado.

Rasmussen perdió el juego sin hit ni carrera (no-hitter) tras 7 entradas y 2 tercios, pero un error de juicio en el corrido de bases por parte de Austin Wells aseguró que los Yankees se quedaran en cero, mientras los Rays vencían 1-0 a Nueva York en el Juego 1 de su Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS).

Errores decisivos

Wells rompió el no-hitter conectando un doblete de línea por la raya del jardín derecho con dos outs en la octava entrada. Sin embargo, fue puesto fuera en tercera base para cerrar el episodio tras intentar convertir el batazo en un triple.

"Obviamente no fue una buena decisión ahí", declaró el mánager de los Yankees, Aaron Boone, después del encuentro, según SNY. "No estoy seguro de si vio algo en su camino entre primera y segunda que lo llevó a tomar esa decisión. Obviamente fue un error".

Wells admitió tras el partido que su equivocación fue costosa.

Contexto histórico

"Ese tipo de jugadas ganan y pierden partidos", afirmó. "Creo que hay que asumir riesgos, pero en esa situación el riesgo fue equivocado... Tomé el riesgo, no salió bien, pero necesitaba intentar que pasara algo ahí. Obviamente no funcionó".

Solo se han registrado tres juegos sin hit ni carrera en la historia de la postemporada: el juego perfecto de Don Larsen en el Juego 5 de la Serie Mundial de 1956, el no-hitter de Roy Halladay en el Juego 1 de la NLDS de 2010 y el no-hitter combinado de los Houston Astros en el Juego 4 de la Serie Mundial de 2022.

Rasmussen había retirado a 15 bateadores en fila antes del imparable de Wells.

El estelar abridor de Tampa Bay acumulo 10 ponches y solo dos bases por bolas, junto con un único hit permitido, a lo largo de sus ocho entradas de labor. Los 10 ponches de Rasmussen empataron el récord de la franquicia de los Rays para un solo partido de playoffs, establecido por Tyler Glasnow en la ALDS de 2020 precisamente contra los Yankees.

Jonathan Aranda aportó la única anotación de la ofensiva de los Rays este sábado con un cuadrangular en el tercer episodio ante el abridor de los Yankees, Gerrit Cole.

Bryan Baker retiró en orden a Nueva York en la parte alta de la novena entrada para acreditarse el salvamento.