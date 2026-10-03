Murakami conectó cuadrangular y los Medias Blancas vencen a los Guardianes

Munetaka Murakami conectó un jonrón de dos carreras, cinco lanzadores de Chicago se combinaron para permitir solo tres imparables y los White Sox vencieron 3-0 a los Cleveland Guardians en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana este sábado.

Colson Montgomery añadió un doblete remolcador para los White Sox, quienes han ganado nueve de sus últimos 11 partidos, remontándose a la temporada regular. Chicago avanzó a la serie divisional tras barrer a Houston en la serie de comodines.

Cleveland —que ganó su tercer título consecutivo de la División Central de la Liga Americana por un juego de ventaja sobre los White Sox— tuvo las bases llenas con dos outs en la tercera y cuarta entrada, pero no pudo anotar ninguna carrera.

Estrategia de lanzadores

Los White Sox recurrieron a un juego de relevistas (bullpen game) por segunda vez en tres encuentros de esta postemporada. La estrategia volvió a funcionar, ya que los lanzadores se combinaron para recetar 12 ponches.

Bryan Hudson (1-0) se acreditó la victoria y Grant Taylor se anotó el salvamento tras lanzar cuatro entradas con seis ponches, permitiendo solo dos hits.

El abridor Hagen Smith retiró a los primeros ocho bateadores de Cleveland antes de dar boletos a Brayan Rocchio, Steven Kwan y José Ramírez para llenar las bases con dos outs en el tercer episodio. Bryan Hudson entró al relevo y logró que Chase DeLauter conectara una línea de out al jardín izquierdo.

Los Guardians no consiguieron su primer imparable hasta que Travis Bazzana pegó un doblete de línea por la raya del jardín derecho con dos outs en el cuarto capítulo. Austin Hedges negoció un boleto para llenar las bases nuevamente, antes de que Rocchio bateara una línea de out al jardín derecho.

Después de que Miguel Vargas abrió la cuarta entrada con un sencillo de línea al jardín izquierdo, Murakami prendió un sinker alto en el primer pitcheo y lo mandó a 440 pies en las gradas del jardín derecho para su primer jonrón en postemporada.

Montgomery amplió la ventaja a 3-0 en el séptimo inning con un doblete por la línea del jardín izquierdo para remolcar a Kyle Teel.

Próximos encuentros

El abridor de Cleveland, Parker Messick (0-1), permitió dos carreras y cuatro hits en 4 entradas y un tercio. El zurdo novato ponchó a seis y dio dos bases por bolas.

El Juego 2 se disputará el lunes por la tarde en el Progressive Field. La serie se trasladará a Chicago para el Juego 3 el miércoles.