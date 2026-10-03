República Dominicana supera a China Taipei y va por medalla este domingo en Mundial U15

El juego concluyó 11 carreras por 4. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La República Dominicana cerró su participación la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 de la WBSC, disputado en el Parque Kukulcán Alamo de Mérida con una contundente victoria 11 carreras por 4 sobre la selección de China-Taipei.

El torneo se celebra en Mérida, México.

La ofensiva caribeña fue demoledora de principio a fin, conectando un total de 11 imparables y aprovechando 3 descuidos defensivos del conjunto asiático, que terminó dejando su marca en 2-2 en el torneo, al igual que los dominicanos.

El partido comenzó con alta intensidad ofensiva por ambos lados. China-Taipei pegó primero en la parte alta de la primera entrada fabricando un par de anotaciones, pero República Dominicana respondió de inmediato con un rally de cuatro carreras en el cierre del mismo episodio. Los caribeños mantuvieron la presión ampliando la ventaja con dos carreras más en el segundo inning, y aunque los asiáticos descontaron con una rayita en el cuarto y otra en el quinto episodio, Dominicana remató con un letal racimo de cuatro anotaciones en la baja del cuarto y una más en la sexta entrada para ponerle cerrojo al marcador.

En el apartado del pitcheo, la victoria desde el montículo se la acreditó el lanzador dominicano Airam Burgos, quien dejó su efectividad en 3.11 tras una sólida actuación en relevo. Por su parte, la derrota recayó sobre el abridor de China-Taipei, Po-Chun Chen, dejando su efectividad en 3.23. Con este resultado, los dominicanos colocan su marca en 3-2 y espera el resultado del partido entre USA y Japón que define si jugarán este domingo por la medalla de oro o la de bronce.

Tras un segundo episodio sin novedades en la parte alta para China-Taipei, la batería dominicana aprovechó el descontrol inicial del pitcheo asiático. Con un out, Ángel Peralta conectó sencillo y Ángel Montás negoció boleto.

Axel Heredia encendió la chispa impulsando a Peralta con un sencillo al batazo izquierdo (1-0). La presión continuó y, con corredores en las esquinas, un balk del lanzador oriental le permitió anotar a Montás la segunda carrera del encuentro (6-2).

3ra Entrada: ceros y cambios en montículo

China-Taipei se fue en tres hombres en la parte alta de la 3ra. En el cierre, Hiddekel Jhonson conectó un sólido doblete al jardín central, pero la defensa asiática contuvo la amenaza dejando al corredor varado.

4ta Entrada: La explosión ofensiva

La alta del cuarto episodio trajo la reacción de China-Taipei. Chen Chang-Ruei inició con imparable y avanzó a segunda por wild pitch. Luego de que Zeng Qi-Jia sumara otro sencillo, un error en tiro del lanzador dominicano (E1T) permitió a Chen anotar la primera de su equipo. Con dos hombres en base, República Dominicana llamó desde el bullpen a Burgos (#22) en reemplazo de García (#8), logrando apagar el fuego tras ponchar a Lin En y dominar a Wang Yu-Hsiang.

Sin embargo, en el cierre de la 4ta entrada, República Dominicana montó un rally decisivo de 4 carreras:

* Ángel Peralta embasó por error en tiro (E1) y llegó a tercera tras doblete de Ángel Montás.

* Axel Heredia conectó roletazo que provocó un error en el fildeo (E4), anotando Peralta (3-1).

* Milfree Figueroa impulsó a Montás con sencillo al bosque izquierdo (4-1), provocando la salida del abridor Chou (#7) e ingreso de Tang (#18).

* Tras un sacrificio exitoso de Carlos Marrero, Ángel García conectó un batazo oportuno a la pradera izquierda impulsando dos más (6-1).

5ta Entrada: China-Taipei descuenta

China-Taipei no bajó los brazos en la alta de la 5ta. Wang Sheng-Rang y Chang Shao-Yuan conectaron sencillos consecutivos, seguidos de un boleto a Kintalu Maiput para llenar las bases. Chen Chang-Ruei trajo una carrera al plato con un batazo de rutina a primera (6-2), pero Zeng Qi-Jia se alineó de frente al cuadro para terminar con la amenaza.

República Dominicana se fue en blanco en la baja de la 5ta ante el relevista Lin (#99).

6ta Entrada: El remate dominicano

En el sexto inning, el pitcheo dominicano retiró por la vía rápida a los tres bateadores de China-Taipei (Lin Ting-Wei, Lin En y Wu You-Yu).

En el cierre, la ofensiva caribeña volvió a castigar:

* Milfree Figueroa embasó por error en fildeo del torpedero (E6) y Carlos Marrero lo avanzó a segunda.

* Ángel García volvió a vestirse de héroe al conectar un doblete por la raya del jardín izquierdo para traer a Figueroa a la registradora (7-2).

* García llegó a tercera base por wild pitch, dejando la escena servida para el tramo final.

7ma Entrada: todo terminó

China-Taipei fue dominado en la alta del séptimo episodio mediante roletazos seguidos de Wang Sheng-Rang (3U) y Chang Shao-Yuan (1-6-3), registrando dos outs en la pizarra. Y cerró Maiput Kintalu falló con elevado a la inicial.