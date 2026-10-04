Video| Contreras se va para la calle y los Cerveceros ganan el primero ante San Diego

Ty France reacciona luego de conectar su batazo que llegó hasta el techo del Tropicana Field ( AFP )

Los San Diego Padres estuvieron del lado equivocado de la mala suerte durante la derrota del sábado por 3-2 ante los Milwaukee Brewers en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Con un corredor en base y un out en la novena entrada, el primera base de los Padres, Ty France, conectó un batazo altísimo (moonshot) que parecía destinado a las gradas cuando golpeó el techo del American Family Field y terminó en el guante del jardinero Jackson Chourio.

La jugada fue decretada originalmente como out y la decisión del terreno se mantuvo tras ser desafiada por los Padres. Según las reglas locales del estadio (ground rules), cualquier pelota que entre en contacto con el techo en territorio fair sigue siendo una pelota en juego.

"Aún no he podido procesarlo por completo", declaró France tras el partido, según Britt Ghiroli de The Athletic. "Pero ese era un batazo que cambiaba el juego".

Reacciones y declaraciones

En el siguiente turno al bate, el cerrador de los Brewers, Trevor Megill, dominó a Jackson Merrill con una línea para sellar la victoria de Milwaukee.

El mánager de los Padres, Craig Stammen, dijo que su equipo pensó que la pelota de France salía del parque desde el momento del contacto.

"Eso creo. Nunca se sabe. Miras la velocidad de salida, miras el ángulo de despegue, le pones inteligencia artificial y calculas qué tan lejos llegará", comentó Stammen, según Curt Hogg del Milwaukee Journal Sentinel.

Si el elevado de France hubiera aterrizado en las gradas, los Padres habrían tomado la delantera de cara a la parte baja de la novena entrada y, potencialmente, habrían puesto el juego en manos de su cerrador estrella, Mason Miller.

En cambio, los Brewers toman ventaja de 1-0 en la serie. El mánager Pat Murphy atribuyó la buena fortuna al legendario exnarrador de los Brewers, Bob Uecker, quien falleció en enero de 2025.

"Les digo que Ueck estiró la mano allá arriba y bajó esa pelota", dijo Murphy tras el partido, según Adam McCalvy de MLB.com.