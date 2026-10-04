República Dominicana gana plata en el Mundial Sub 15 de Béisbol

El equipo dominicano logró su primer subcampeonato en la Copa Mundial de Béisbol U15. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La novena de Estados Unidos venció 5-4 a Dominicana para adjudicarse por tercera ocasión el Campeonato Mundial de Béisbol en la categoría Sub 15. La República Dominicana logró plata y Japón el bronce.

El equipo dominicano logró su primer subcampeonato en la Copa Mundial de Béisbol U15, tras disputar la final frente a Estados Unidos. Japón obtuvo la medalla de bronce, al vencer 8-6 a México en el encuentro por el tercer lugar.

Para el conjunto quisqueyano, el resultado representa su mejor actuación en la historia de este campeonato. En sus anteriores participaciones, República Dominicana había ocupado el sexto lugar en Panamá 2018 y la séptima posición en Colombia 2024. En México 2026, dio el salto hasta la final y aseguró por primera vez un lugar en el podio mundial de la categoría.

El juego

A pesar de que el partido llegó empatado a tres vueltas en la última entrada (séptimo episodio en el formato del torneo), el conjunto quisqueyano rompió la igualdad en entradas extras.

Un toque de bola del campocorto Rainsel Herrera permitió que, aprovechando un error en tiro del cuadro norteamericano, Angel Montás anotara en la vuelta que puso el partido 4-3 en favor de los quisqueyanos en la parte alta del octavo.

Victoria estadounidense

En su próximo turno, Estados Unidos empató el partido gracias a que anotaron desde tercera por un error en tiro hacia la base del lanzador dominicano Carlos Marrero.

La carrera de la victoria fue impulsada con elevado de sacrificio al jardín central del outfielder Calvin Madenspacher. El outfielder dominicano Ángel García intentó sacar de out en home pero el tiro fue ligeramente desviado.

Dominicana y Estados Unidos disputaron la final del Mundial Sub 15 en el Parque Kukulcán Álamo de Mérida, después de que los norteamericanos terminara la Súper Ronda con 4-1 y los quisqueyanos con 3-2.

Venezuela fue el primer campeón del torneo en 2012, mientras que Cuba ganó las ediciones de 2014 y 2016. Estados Unidos ganó el cetro en 2018 y 2022, mientras que Japón lo logró en la última edición de la competencia en 2024.

Seis victorias y triunfos ante potencias del béisbol

La selección dominicana completó el torneo con seis victorias y tres derrotas, en un recorrido que incluyó triunfos de gran valor ante Japón y China Taipéi.

Los quisqueyanos derrotaron 7-1 a Japón, eventual medallista de bronce, durante la ronda inicial, y 11-4 a China Taipéi en la superronda. Ambas victorias reflejaron la capacidad del equipo para competir frente a selecciones de amplia tradición internacional.

En la primera fase, también vencieron a Cuba por 14-4, a Alemania por 14-4 y a Sudáfrica por 28-0. Su único revés en esa etapa fue ante México, por 2-1.

Durante la superronda, República Dominicana cayó 8-6 frente a Estados Unidos y respondió con victorias de 14-7 sobre Nicaragua y 11-4 ante China Taipéi, completando el camino hacia el partido por el campeonato. Antes de la final, el equipo había anotado 95 carreras y permitido 30 en ocho encuentros.

La medalla de plata corona el esfuerzo de los jóvenes peloteros dominicanos y su cuerpo técnico, que llevaron la bandera nacional hasta el encuentro decisivo. El país regresa de México con un subcampeonato histórico y una nueva generación que ya dejó su huella en el béisbol mundial.