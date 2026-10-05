Jackson Chourio conecta el batazo de oro para Milwaukee que se pone 2-0 en ventaja

Lo que parecía encaminado a ser una noche de reivindicación para Mason Miller terminó convirtiéndose en una pesadilla para San Diego. Y en medio del drama apareció Jackson Chourio, con el bate en las manos y dos outs en la pizarra, para darle a Milwaukee una victoria que dejó a los Padres contra las cuerdas.

Miller, uno de los grandes responsables de que San Diego llegara a la postemporada, llegó a la novena entrada con la misión de completar un salvamento de seis outs.

Era el hombre en quien los Padres confiaban para cerrar el partido y mantener con vida la posibilidad de igualar la serie.

Pero el que durante la temporada regular había sido una garantía comenzó a mostrar una versión poco habitual de sí mismo. El potente cerrador perdió el control, llenó las bases y concedió tres boletos, los primeros que había otorgado en su carrera de postemporada. La ventaja de dos carreras que San Diego había construido se desmoronaba.

Desenlace del partido

Entonces llegó el turno de Chourio.

Con dos outs y la presión de una entrada que podía definir el partido, el joven jardinero conectó un sencillo de dos carreras que dejó tendidos a los Padres. La pelota encontró el terreno y con ella se fueron las esperanzas de San Diego de proteger una ventaja que parecía suficiente apenas unos minutos antes.

El 4-3 no solo selló la remontada de Milwaukee. También convirtió a Chourio en el protagonista de una noche que parecía pertenecerle a Miller.

El contraste fue contundente. Miller había terminado la temporada regular con 38 salvamentos, una efectividad de 1.67 y 129 ponches en 70 entradas. Incluso llegó a encadenar 34? entradas consecutivas sin permitir carreras. Su dominio había sido una de las armas fundamentales de los Padres.

Pero el domingo, en el momento de mayor exigencia, no pudo completar la tarea.

«Hoy no hice mi trabajo, así que en lugar de estar aquí con una victoria y la serie empatada, estamos en un hoyo», reconoció Miller después del partido.

Para Chourio, en cambio, fueron los instantes finales los que hicieron la diferencia.

Cuando Milwaukee necesitaba un batazo para evitar la derrota, respondió con un sencillo de dos carreras y convirtió una situación límite en una celebración.

La derrota dejó a San Diego abajo 2-0 en la Serie Divisional de la Liga Nacional y al borde de la eliminación. Para un equipo acostumbrado a confiar en su profundo bullpen para acortar los partidos, los dos primeros encuentros de la serie han representado un giro inesperado.

Primero fue el jonrón de William Contreras ante Adrián Morejón en el séptimo inning del primer juego. Después, el derrumbe de Miller en la novena entrada del segundo.