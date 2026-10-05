Los Medias Blancas remontan ante Cleveland y ponen la Serie Divisional 2-0

Braden Montgomery, de los Chicago White Sox, corre hacia la segunda base tras conectar un doble que impulsó dos carreras durante la sexta entrada del segundo partido de la Serie Divisional de la Liga Americana contra los Cleveland Guardians, disputado en el Progressive Field de Cleveland, Ohio, el 5 de octubre de 2026. ( JASON MILLER/GETTY IMAGES/AFP )

Los Medias Blancas de Chicago volvieron a encontrar la fórmula para ganar cuando más importa. Un doblete de dos carreras de Braden Montgomery en el sexto episodio y un sencillo productor de Chase Meidroth completaron una remontada que permitió a Chicago derrotar 4-3 a los Guardianes de Cleveland este lunes y tomar ventaja de 2-0 en la Serie Divisional de la Liga Americana.

Cleveland había golpeado primero y tomó ventaja de 2-0 en el primer episodio, después de un error del lanzador Sean Newcomb en un rodado de Nathaniel Lowe que permitió anotar a Steven Kwan y José Ramírez.

Pero los Medias Blancas comenzaron a descontar en el cuarto, cuando el novato japonés Munetaka Murakami conectó un sencillo al jardín derecho para remolcar a Kyle Teel, quien había conectado el primer hit permitido por Gavin Williams.

El derecho de Cleveland estuvo dominante: ponchó a 11 en cinco entradas y un tercio, récord personal en postemporada, y llegó a las 100 millas por hora ocho veces en las primeras dos entradas y 18 veces durante sus 98 lanzamientos. Se quedó a un ponche del récord de la franquicia establecido por Charles Nagy en la Serie Divisional de 1996.

La historia cambió en el sexto. Miguel Vargas abrió con sencillo y, después de un boleto a Randal Grichuk y un lanzamiento descontrolado, Chicago colocó corredores en posición anotadora con dos outs.

Montgomery no dejó escapar la oportunidad. El novato bateó hacia el jardín contrario un lanzamiento de Erik Sabrowski y su doblete se mantuvo dentro de la línea de foul del derecho para llevar al plato a Vargas y Grichuk y darle a Chicago su primera ventaja, 3-2. "Ni siquiera puedo describir cómo se sintió. Es emocionante. Simplemente estaba asimilando todo", dijo Montgomery. El batazo tuvo una velocidad de salida de 101.4 mph.

Meidroth se encargó de ponerle otra carrera al rally. Ante Hunter Gaddis, conectó un imparable hacia el jardín derecho que permitió anotar a Montgomery para colocar el partido 4-2. Chicago encontró así tres carreras en la entrada que terminó definiendo el encuentro.

Sean Burke hizo el resto desde el montículo: trabajó 5.1 entradas, permitió apenas un hit y una carrera, ponchó a seis y retiró a 13 bateadores consecutivos entre el cuarto y el octavo. "Pude tranquilizarme y encontrar mi ritmo», explicó Burke. «He sido abridor anteriormente, pero nunca en una situación como esta, así que hablé con muchos compañeros. Cuando entras al juego, es simplemente béisbol normal".

Pelearon hasta el final

Cleveland intentó una última reacción en el octavo. Chase DeLauter conectó sencillo con dos outs y, después de que Grant Taylor reemplazara a Burke, Jo Adell disparó un triple que llevó a DeLauter al plato y acercó a los Guardianes 4-3. Taylor, sin embargo, consiguió retirar a Nathaniel Lowe y luego completó 1.1 entradas para registrar su segundo salvamento de la serie.

Los Medias Blancas, que habían ganado 3-0 el primer partido con un jonrón de dos carreras de Murakami y un esfuerzo combinado de cinco lanzadores que permitió solo tres hits, ahora regresan a Chicago con una oportunidad histórica.

Han ganado sus cuatro partidos de esta postemporada y necesitan una victoria más para alcanzar la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez desde 2005, año en que conquistaron la Serie Mundial. El Juego 3 será el miércoles en Chicago.

"Nuestro club ha tenido confianza durante todo el año, independientemente del resultado anterior», dijo el dirigente Will Venable. «Ellos vienen listos para jugar y pasar la página. Ahora estamos realmente emocionados por llevar el béisbol de playoffs a nuestros fanáticos".

Por Cleveland, José Ramírez terminó de 3-0 con una anotada y un boleto; Ángel Martínez se fue de 4-0.