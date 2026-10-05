Urueta se reincorpora a las Águilas con la mira puesta en el campeonato

Luis Urueta retornó este lunes como mánager de las Águilas Cibaeñas. ( CEDIDA POR ÁGUILAS CIBAEÑAS )

El dirigente colombiano Luis "Pipe" Urueta arribó este lunes al país y se incorporó de inmediato a las Águilas Cibaeñas, haciendo su debut al frente del conjunto durante un partido de pretemporada celebrado en Bonao.

Urueta regresa por segunda temporada consecutiva como dirigente de las Águilas, con el objetivo de llevar al conjunto hasta la corona, luego de conducirlo al primer lugar de la serie regular de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) la pasada temporada, con récord de 32-17.

Su actuación le permitió conquistar por tercera ocasión en su carrera el premio al Mánager del Año.

"Primero, contento de estar aquí nuevamente. Hay un reto, una meta, que es la corona. El año pasado todos sabemos que nos quedamos cortos", declaró Urueta al ser abordado sobre sus prioridades para la nueva campaña.

El capataz aguilucho explicó que, aunque dio seguimiento diario a las prácticas y partidos de preparación a través de YouTube, ahora aprovechará los días previos al inicio del campeonato para evaluar personalmente al plantel.

"Han sido semanas en las que el cuerpo técnico me ha mantenido siempre al tanto. Ahora tocan dos semanas de mucha evaluación, ver a los jugadores nuevos que no he tenido la oportunidad de conocer en persona y saber con qué material contamos", manifestó.

Urueta tendrá así sus primeros días de trabajo presencial con el grupo antes del inicio de la temporada, pautado para el próximo 16 de octubre, en una campaña en la que las Águilas vuelven a colocar el campeonato como su principal objetivo.