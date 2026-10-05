Orelvis Martínez produce las cuatro carreras del Licey en empate ante las Águilas

Orelvis Martínez remolcó las cuatro carreras de los Tigres del Licey, que empataron 4-4 con las Águilas Cibaeñas en su primer enfrentamiento de pretemporada, celebrado este lunes en el Estadio Antonio del Villar (Bebecito) de Bonao.

Martínez empató el partido en el quinto episodio con un sencillo productor ante los envíos del zurdo aguilucho Génesis Cabrera, y volvió a responder en el séptimo con un doblete de dos carreras que llevó al plato a Axel Sánchez y Abraham Núñez Jr. para colocar al Licey delante 4-2.

Las Águilas habían tomado ventaja 2-0. Alberto Rodríguez conectó un cuadrangular solitario en el primer episodio ante el abridor azul Adonis Medina, quien trabajó tres entradas y un tercio, con tres ponches y una carrera limpia permitida.

La segunda anotación aguilucha llegó en el quinto capítulo, cuando un lanzamiento desviado del receptor Francisco Mejía permitió que Anderson De los Santos anotara.

El conjunto cibaeño igualó las acciones en la parte alta del noveno episodio. Ronny Rodríguez produjo la tercera carrera con un elevado de sacrificio y, posteriormente, un error en tiro del antesalista azul Yerald Nin permitió la anotación del empate.

Por el relevo del Licey, el derecho Randel Clemente ponchó a tres bateadores en una entrada, mientras el zurdo Elniery García lanzó dos episodios y registró dos ponches.

Los Tigres continuarán su calendario de pretemporada el próximo miércoles, cuando visiten a los Toros del Este en La Romana, a partir de las 5:00 de la tarde.