Manny Machado le responde al Big Papi sobre situación de los Padres

Manny Machado confía en que los Padres de San Diego pueden remontar un déficit de 2-0 en la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS), destacando la resiliencia de su equipo a pesar de haber sido descartados durante toda la temporada.

Los Padres se enfrentan a la eliminación después de que el estelar cerrador Mason Miller desperdiciara una ventaja en el noveno inning contra los Cerveceros de Milwaukee en el Juego 2 del domingo, lo que llevó al miembro del Salón de la Fama y analista de FOX, David Ortiz, a declarar que San Diego estaba acabado.

"Estamos listos para pelear y llegar a donde queremos llegar, para ganar el trofeo más grande de nuestro deporte", dijo Machado el lunes cuando le preguntaron sobre los comentarios de Ortiz, según Alden González de ESPN. "No es un trabajo fácil. Es un camino duro. Tienes que lidiar con mucha adversidad".

"Esos no son los primeros comentarios que escuchamos sobre nosotros este año. Ha sido así todo el año y por parte de todos. Pero aquí estamos una vez más con la espalda contra la pared. Ya lo hemos superado una vez, podemos hacerlo de nuevo y lo vamos a hacer de nuevo".

Análisis de David Ortiz

El prematuro elogio fúnebre de Ortiz refleja las escasas probabilidades de los Padres de ganar la serie. Solo 10 equipos en la historia de las Grandes Ligas han ganado una serie al mejor de cinco tras perder los dos primeros juegos. Los Yankees de Nueva York fueron el último club en lograr dicha hazaña durante la ALDS de 2017.

"Se suponía que debían ganar este juego. Ahora están fuera. Se acabó", dijo Ortiz en el programa posterior al juego de FOX. "Lo siento, Tatis y Machado. Mucho cariño para ustedes. Quiero quedarme en Los Ángeles, pero el juego de esta noche dice muchas cosas".

"Se suponía que estarían volando a San Diego y bailando en el avión esta noche, y dejaron ir ese juego. Ahora van a tener que enfrentar a Jacob (Misiorowski) otra vez. Ese es el problema más grande. Si es que llegan hasta allá. Bueno, Cancún. Alguien va a llegar pronto".

La serie se traslada a San Diego para el Juego 3 de este martes.