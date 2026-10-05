Los Rays aprovechan las fallas defensivas de los Yanquis y logran el segundo triunfo

Junior Caminero reacciona luego de conectar un imparable en el triunfo de los Rays sobre los Yanquis ( AFP/JULIO AGUILAR )

Los Tampa Bay Rays están a una victoria de regresar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) por primera vez desde 2020.

Situación de la serie

Los Rays vencieron a los New York Yankees 5-2 en el Juego 2 de este lunes para tomar una ventaja de 2-0 en la Serie Divisional (ALDS).

Los Yankees cometieron cuatro errores en la derrota con el favorito al Cy Young de la Liga Americana, Cam Schlittler, en el juego de la lomita. El lanzador derecho solo trabajó 4 entradas y 1 tercio, permitiendo cuatro carreras (dos limpias) y seis hits, con dos bases por bolas y dos ponches.

Actuación de los jugadores

Junior Caminero y Jonathan Aranda conectaron dos hits cada uno, mientras que Richie Palacios aportó dos carreras impulsadas en la victoria. Freddy Peralta, Cam Booser, Ian Seymour y Bryan Baker limitaron a los Yankees a solo cuatro imparables.

Nueva York suma un total combinado de solo dos carreras y cinco hits a lo largo de los dos primeros partidos. Ben Rice conectó dos cuadrangulares solitarios en el Juego 2.

Próximos encuentros

Los Yankees son el último equipo de la MLB en ganar una serie al mejor de cinco tras perder los dos primeros juegos, una hazaña que lograron durante la ALDS de 2017. Solo 10 clubes han conseguido semejante remontada.

El Juego 3 está programado para el miércoles a las 8 p.m. (hora del Este) en el Yankee Stadium.

Los Rays tendrán la oportunidad de amarrar su pase a la ALCS en Nueva York, tras haber asegurado ya el título de la División Este de la Liga Americana precisamente en el Bronx el pasado 22 de septiembre.