Medvedev es descalificado en Pekín por dar un pelotazo a un espectador y Djokovic pasa a la final

En esta foto de archivo, el ruso Daniil Medvedev en acción durante el partido de semifinales individuales masculino contra el español Carlos Alcaraz en la jornada 11 del torneo de tenis BNP Paribas Open en Indian Wells, California, EE.UU., 14 de marzo de 2026. ( EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO )

El tenista ruso Daniil Medvedev (N.5 del ranking mundial) fue descalificado por dar un pelotazo a un espectador, este lunes en la segunda semifinal del torneo ATP 500 de Pekín, por lo que el serbio Novak Djokovic (N.11) se metió en la final.

Cuando perdía 7-5 y 5-3 y en un gesto de frustración tras perder un peloteo, el tenista ruso golpeó una bola hacia las gradas y ésta impactó en la cara de un espectador, motivo por el que el juez de silla descalificó de inmediato al ex número 1 mundial.

El aficionado, que se encontraba en primera fila, tuvo que retirarse para ser atendido por problemas en el ojo izquierdo.

"Lo primero de todo es que lo siento mucho por el espectador; ha sido 100% un accidente", se disculpó Medvedev.

"Para ser honesto no vi lo que pasó, pero estoy seguro que Daniil no lo hizo intencionadamente", le exculpó también Djokovic, que a sus 39 años volverá a disputar una final del circuito ATP, tras la que perdió a principios de año contra el español Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia.

El serbio ha ganado ya seis veces el torneo de Pekín, donde no conoce la derrota y suma ya 33 victorias consecutivas.

Eliminado en su debut en Cincinnati y en el US Open durante el verano boreal, Djokovic ya había dado la sorpresa el domingo al arrollar en cuartos de final al número 2 del mundo, Alexander Zverev, primer cabeza de serie en Pekín y vencedor esta temporada de Roland Garros y del US Open.

El serbio, también exnúmero 1 del mundo y que comparte con la australiana Margaret Court el récord de Grand Slams (24), buscará el título 102 de su carrera el martes frente al australiano Alex de Miñaur.

El actual N.9 de la clasificación ATP se clasificó por la retirada de su rival, el polaco Hubert Hurkacz (N.34), por problemas físicos cuando iba abajo en el marcador por 6-4 y 3-2.