×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Dodgers
Dodgers

Dodgers se ponen a ley de un triunfo para llegar a su tercera Serie de Campeonato seguida

Kike Hernández y Freddie Freeman conectan cuadrangulares ante Chris Sale

    Expandir imagen
    Dodgers se ponen a ley de un triunfo para llegar a su tercera Serie de Campeonato seguida
    Freddie Freeman al momento de conectar un jonrón. (ARCHIVO/ AFP)

    Los Dodgers de Los Angeles  tienen a los Bravos de Atlanta contra la pared tras la victoria de ayer 3-1 en el Juego 3 de la Serie de Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS) en el Truist Park.

    Enrique Hernández conectó cuadrangular de dos carreras con un out en la cuarta entrada y Freddie Freeman despachó uno solitario con dos fuera, ante el abridor Chris Sale, que cargó con la derrota, para producir las tres carreras angelinas en el triunfo. 

    Dominio monticular

    Yoshinobu Yamamoto maniató a los Bravos, permitiendo solo una carrera y cuatro imparables, con una base por bolas y 10 ponches -la marca más alta de su carrera en postemporada- a lo largo de siete entradas. 

    Edwin Díaz lanzó la novena entrada para acreditarse su primer juego salvado desde mediados de agosto.

    El dominicano Teoscar Hernández se fue en blanco en cuatro turnos al bate.

    Los bicampeones defensores de la Serie Mundial se encuentran a solo una victoria de avanzar a su tercera Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) de forma consecutiva.

    • El cuarto partido está pautado para las 6:00 p.m. en Atlanta
    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.