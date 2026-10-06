Dodgers se ponen a ley de un triunfo para llegar a su tercera Serie de Campeonato seguida

Freddie Freeman al momento de conectar un jonrón. ( ARCHIVO/ AFP )

Los Dodgers de Los Angeles tienen a los Bravos de Atlanta contra la pared tras la victoria de ayer 3-1 en el Juego 3 de la Serie de Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS) en el Truist Park.

Enrique Hernández conectó cuadrangular de dos carreras con un out en la cuarta entrada y Freddie Freeman despachó uno solitario con dos fuera, ante el abridor Chris Sale, que cargó con la derrota, para producir las tres carreras angelinas en el triunfo.

Dominio monticular

Yoshinobu Yamamoto maniató a los Bravos, permitiendo solo una carrera y cuatro imparables, con una base por bolas y 10 ponches -la marca más alta de su carrera en postemporada- a lo largo de siete entradas.

Edwin Díaz lanzó la novena entrada para acreditarse su primer juego salvado desde mediados de agosto.

El dominicano Teoscar Hernández se fue en blanco en cuatro turnos al bate.

Los bicampeones defensores de la Serie Mundial se encuentran a solo una victoria de avanzar a su tercera Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) de forma consecutiva.

El cuarto partido está pautado para las 6:00 p.m. en Atlanta.