Las Águilas Cibaeñas dejaron atrás el objetivo fallido de la pasada postemporada y retoman la misma meta para el campeonato que comenzará el próximo 16 de octubre: volver a competir por la corona, con un proyecto que, según su presidente, comienza a construirse desde el último out de la temporada anterior.

Para fortalecer su roster, los campeones de la serie regular de la pasada campaña adquirieron a los agentes libres Luis Liberato (OF) y Adalberto Mondesí (SS), además de los lanzadores Rafael Dolis, Jonathan Aro y Diógenes Almengó, entre otros.

La intención es mejorar al conjunto cibaeño que finalizó con récord de 32-17, en claro dominio de la fase regular, y llevarlo nuevamente hasta la disputa del campeonato.

"Ha sido un esfuerzo colectivo de todos trabajando con el mismo sentido que es, como siempre: ganar la corona", dijo el nuevo presidente de las Águilas, el doctor Wilhelm Lawrence Riggio.

Sin rodeos, el principal ejecutivo de la organización estableció la actitud del cuerpo directivo que lo acompaña: "Aquí no se acepta quedar en segundo, tercero. Aquí es con el espíritu aguilucho de llegar hasta el final".

Una expectativa permanente

El modelo de competencia, resalta Lawrence, es justamente ese: ganar campeonatos.

Las Cuyayas ganaron su primer título en 1952. Sumaron dos entre 1965 y 1967, pero al llegar a la década de los 70 comenzó otro período de dominio en Santiago.

En esa década conquistaron cinco coronas; luego agregaron cuatro en los años 90 y cuatro más en la década de 2000. Así, fueron acumulando campeonatos por períodos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/06/wilhem-lawrence31026carlos-sanchez-gjuego-pretemporada-estadio-cibao-aguilas-vs-gigantes-04cc2193.jpeg Wilhem Lawerence, presidente de las Águilas Cibaeñas. (CARLOS SÁNCHEZ G.)

Es lo que quiere recuperar el presidente cibaeño, quien dejó el ejercicio de la medicina para dedicarse a la organización y a la búsqueda de coronas.

"Aquí no se dice que es presión. Aquí es una expectativa de lo que queremos esperar", señala Lawrence, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

ADN aguilucho

Lawrence puede resultar poco conocido fuera de la organización aguilucha, pero en su familia existe una tradición de vínculos con las Águilas.

Su padre fue presidente de la organización en varias ocasiones, mientras él permaneció ligado al equipo desde los años 60, al tiempo que desarrollaba su carrera como médico.

Una vez consolidado en su profesión, que ejerció durante más de 40 años en Estados Unidos, reservaba el período entre octubre y enero para disfrutar de una pasión que ha mantenido durante toda su vida.

"Aguilucho desde chiquitico", dijo el doctor, graduado del Colegio La Salle de Santiago.

Un plan que comienza desde el último out

Las Águilas mantienen una estructura de operaciones de béisbol que trabaja durante todo el año, dando seguimiento a jugadores y posibles contrataciones. La idea es construir el equipo con tiempo y reducir la improvisación.

Lawrence está al tanto de ese trabajo y entiende que la búsqueda del campeonato comienza mucho antes del inicio de la temporada.

"Esto empieza desde que se termina el último out de la temporada anterior", señala. "Esto no es de tres meses y cuatro meses".

Y precisa: "Esto se va estableciendo, nuestro grupo de operaciones de béisbol se mantiene buscando nuevos talentos, apreciando lo que están haciendo o en Estados Unidos o en México, donde sea que estén jugando".

En busca de saldar la deuda pasada Las Águilas ganaron por última ocasión en 2021, al vencer en siete juegos a los Gigantes del Cibao. En aquella serie, Luis Urueta era el dirigente de los Gigantes y ahora conduce a las Águilas, puesto que asumió la pasada temporada. En la semifinal de este año, las Águilas terminaron con récord de 10-8 y quedaron fuera de la final, poniendo fin a las aspiraciones de conquistar el campeonato. Ahora, la organización apuesta por pasar la página y regresar a la disputa por el título. "Los equipos tienen que tener corta memoria, esas cosas si son negativas no hay que tenerlas en frente", añadió Lawrence. "Hay un reto, una meta, que es la corona. El año pasado todos sabemos que nos quedamos cortos", dijo Urueta, quien ayer reasumió como mánager de las Águilas.