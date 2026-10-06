Bomberos capacitan seguridad del Escogido para manejo de emergencias

Personal de seguridad de los partidos como dueño de casa de los Leones del Escogido comparte con el Teniente Coronel Otto Geraldino del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. ( CEDIDA POR LEONES DEL ESCOGIDO )

Como parte de las acciones de prevención y orientación a su personal, FDD Seguridad invitó al Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional a impartir una charla sobre el manejo de multitudes ante una eventualidad catastrófica, de cara al inicio, el próximo 16 de octubre, de una nueva temporada del torneo otoño-invernal de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional.

La capacitación fue impartida por Otto Geraldino, teniente coronel del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, a los responsables de la seguridad de los Leones del Escogido y del Estadio Quisqueya Juan Marichal cuando los escarlatas actúan como dueños de casa.

Geraldino orientó a los asistentes sobre las medidas que deben tomar y cómo reaccionar ante una eventualidad de gran magnitud mientras se desarrolla un partido. También explicó los procedimientos que deben seguirse para realizar una evacuación del estadio.

"Una de nuestras responsabilidades como cuerpo de bomberos es la prevención e instruir a nuestros ciudadanos a cómo reaccionar y comportarse ante una emergencia o eventualidad de manera efectiva", manifestó el oficial.

Geraldino agradeció la invitación de FDD Seguridad e hizo un llamado para que otras entidades repliquen la iniciativa con el propósito de refrescar los controles para el manejo de emergencias.

Motivación y riesgos

"Este tipo de acción puede salvar las vidas de miles de personas".

Fabián de Dios Heredia, presidente de FDD Seguridad, indicó que la iniciativa, junto a Fátima de la Cruz, fue motivada a raíz de los terremotos ocurridos en Colombia y Venezuela, así como por los movimientos telúricos sentidos en República Dominicana.

"Hace unas cuantas temporadas tuvimos que evacuar el estadio por el incendio del Séptimo Cielo. Además, nos encontramos sobre una gran falla tectónica y debemos estar preparados porque no estamos exentos a una eventualidad mayúscula", indicó De Dios Heredia.