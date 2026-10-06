Fallece Fred Claire a los 91 años de edad

Fred Claire, quien aprovechó sus primeros empleos como periodista deportivo y editor para construir una carrera de 30 años con los Los Angeles Dodgers en relaciones públicas y como gerente general campeón de la Serie Mundial, ha fallecido. Tenía 91 años.

Claire murió el lunes, el día de su cumpleaños número 91, en Pasadena, según anunció el equipo el martes. Claire había ingresado recientemente a cuidados paliativos.

En enero de 2015, a los 80 años, a Claire se le diagnosticó cáncer de piel de células escamosas en el labio. Le extirparon las células, pero el cáncer reapareció más tarde en la mandíbula y luego en el cuello. Se sometió a una cirugía para extirparle un nervio del lado izquierdo del rostro junto con varios ganglios linfáticos. Pasó por radioterapia, quimioterapia e inmunoterapia como parte de su proceso de 11 años contra el cáncer.

Solía salir a trotar con regularidad durante sus años de viaje como gerente general de los Dodgers y aseguraba que era diligente con el uso de protector solar, excepto en los labios.

«Fred aportó muchas victorias y leyendas de los Dodgers a nuestra franquicia, así como el título de la Serie Mundial de 1988», declaró en un comunicado Stan Kasten, presidente y director ejecutivo del equipo. «Y le estaremos eternamente agradecidos por su liderazgo durante una era tan memorable».

Del periodismo deportivo a las relaciones públicas

Claire cubría a los Dodgers durante la pretemporada en Florida para el diario Long Beach Press-Telegram en 1969 cuando uno de los asistentes de relaciones públicas del equipo fue despedido.

Expresó interés en el puesto y fue contratado ese mismo mes de julio. Fue ascendido a vicepresidente de relaciones públicas y promociones en 1975.

Durante su gestión, Claire fue fundamental en la creación de la marca Dodger Blue y la campaña Think Blue. El club atrajo a 3.3 millones de aficionados en 1978, convirtiéndose en el primer equipo de las Grandes Ligas (MLB) en superar los 3 millones. También contrató al narrador Ross Porter, quien trabajó para el equipo desde 1977 hasta su salida en 2004.

En 1976, el jardinero de los Chicago Cubs, Rick Monday, corrió y rescató una bandera estadounidense antes de que dos espectadores la quemaran en el campo del Dodger Stadium. Claire le indicó al operador de la pantalla del estadio que escribiera: «Rick Monday... hiciste una gran jugada».

Su llegada a la gerencia general tras un escándalo

En abril de 1987, se desató una tormenta de relaciones públicas debido a los comentarios que el gerente general de 70 años, Al Campanis, realizó en el programa Nightline de la cadena ABC.

El presentador Ted Koppel le preguntó a Campanis, que era blanco, sobre la falta de personas negras en puestos clave de autoridad en el béisbol.

«Realmente creo que es posible que no tengan algunas de las aptitudes necesarias para ser, digamos, un mánager de campo o, tal vez, un gerente general», dijo Campanis. «¿Por qué los negros no son buenos nadadores? Porque no tienen flotabilidad».

Campanis había aceptado la entrevista sin avisar a nadie dentro de la organización de los Dodgers. Claire se despertó al día siguiente con la noticia sobre las declaraciones de Campanis en el periódico.

«No podía creer lo que estaba leyendo», escribió en sus memorias publicadas en 2004.

Campanis había sido compañero de habitación de Jackie Robinson cuando ambos jugaban en las ligas menores en 1946, e instruyó a Robinson durante su transición de campocorto a segunda base. Robinson rompió la barrera del color en el béisbol con los Brooklyn Dodgers en 1947.

«Quienes conocían a Al expresaron su conmoción. Nunca había habido el menor indicio de intolerancia en nada de lo que hubiera dicho o hecho», escribió Claire. «A mi modo de ver, lo que Al intentó hacer esa noche fue defender su amado juego de béisbol en un terreno donde no había defensa posible».

Campanis fue despedido tras dos décadas como gerente general. El dueño del equipo, Peter O´Malley, le entregó el control de una de las franquicias con más historia del béisbol a Claire. Este aceptó bajo la condición de asumir la responsabilidad total y absoluta de las operaciones de béisbol.

Claire tampoco se sintió intimidado, ya que había participado en negociaciones sobre agentes libres, arbitrajes y presupuestos de plantilla desde que asumió la vicepresidencia en 1975.

En la primera temporada completa de Claire como gerente general, los Dodgers terminaron con un récord de 73-89 en 1987. O´Malley le informó a Claire que estaba considerando contratar a alguien con más experiencia para el cargo. Llamó a los New York Mets para pedir permiso y hablar con Joe McIlvaine, pero se lo denegaron. O´Malley decidió entonces mantener a Claire en el puesto.

«Fred era un profesional talentoso y con gran espíritu de equipo; todos en la organización disfrutaban trabajar con él», señaló O´Malley en un comunicado.

El campeonato de la Serie Mundial de 1988

En enero de 1988, Claire firmó al jardinero Kirk Gibson, quien marcó una diferencia enorme para que los Dodgers ganaran la Serie Mundial en cinco juegos frente a los amplios favoritos, los Oakland Athletics, ese otoño. En el primer juego, un Gibson lesionado caminó con dificultad hacia el plato como bateador emergente en la parte baja de la novena entrada, con los Dodgers perdiendo 4-3. Con la cuenta en dos strikes, conectó un cuadrangular de dos carreras —uno de los momentos más dramáticos en la historia del béisbol— ante el cerrador Dennis Eckersley, enviando la pelota a las gradas del jardín derecho para ganar el partido 5-4.

Claire fue nombrado Ejecutivo del Año del béisbol, un galardón que anteriormente habían ganado grandes leyendas de los Dodgers como Larry MacPhail, Branch Rickey, Walter O´Malley y Buzzie Bavasi.

Los Dodgers regresaron a la postemporada solo dos veces en la década siguiente, cayendo eliminados en la primera ronda en ambas ocasiones. Pasarían 32 años antes de que los Dodgers volvieran a ganar una Serie Mundial.

Buenos traspasos... y otros no tanto

Entre los traspasos de los que Claire se sentía más orgulloso durante su etapa como gerente general figuraban los que llevaron a Los Ángeles a John Shelby, Tim Belcher, Alfredo Griffin, Jay Howell, Jesse Orosco y John Tudor; todos ellos tuvieron relación directa con el título de la Serie Mundial de 1988. También consiguió en traspaso al futuro miembro del Salón de la Fama, Eddie Murray, en 1988 y nuevamente en 1997.

Dos canjes de los que Claire se arrepintió fueron enviar al lanzador Pedro Martínez a los Montreal Expos y adquirir a Eric Davis de Cincinnati. Martínez llegó a ganar tres premios Cy Young con los Boston Red Sox, mientras que Davis jugó dos temporadas marcadas por las lesiones en Los Ángeles.

La venta de los Dodgers y el traspaso de Piazza a sus espaldas

La familia O´Malley vendió el equipo al Fox Entertainment Group de Rupert Murdoch en marzo de 1998.

Dos meses después, el receptor Mike Piazza, futuro miembro del Salón de la Fama y favorito de la afición, fue traspasado a los Florida Marlins en un impactante acuerdo de siete jugadores cerrado sin el conocimiento de Claire. El movimiento fue ejecutado por el ejecutivo de televisión de Fox, Chase Carey, quien, según Claire, buscaba lanzar un canal regional de deportes en Florida y quería que los Marlins formaran parte de él.

«El canje de siete jugadores fue, ante todo, un acuerdo televisivo. El nuevo propietario del equipo simplemente no entendía la estructura de un equipo de béisbol ni la importancia de un jugador franquicia», escribió Claire. «Mi reacción ante ese traspaso me costó el puesto en los Dodgers».

Claire, junto con el mánager Bill Russell, fue despedido por Fox el 21 de junio de 1998, el mismo día en que falleció Campanis. El exmánager de los Dodgers, Tommy Lasorda, asumió el cargo de gerente general interino.

Claire nunca volvió a ocupar un puesto de tiempo completo en el béisbol, pero se mantuvo vinculado al deporte mediante una columna y un programa de radio para MLB.com, como consultor para empresas deportivas y como cofundador de una compañía de analítica de béisbol. Además, impartió cursos de negocios deportivos en Caltech, la Universidad del Sur de California (USC) y Long Beach State.

Su amor por el béisbol nació durante su infancia en Ohio

Nacido como Fredic Marston Claire el 5 de octubre de 1935 en Jamestown, Ohio, cultivó su pasión por el béisbol asistiendo con su familia a los juegos de los Cincinnati Reds en el Crosley Field. Se mudó a Torrance, California, a los 15 años. Se graduó en la secundaria Torrance High, donde jugó en los equipos juveniles de béisbol y baloncesto. Posteriormente, se graduó en Periodismo por la Universidad Estatal de San José.

Su primer empleo tras salir de la universidad fue como redactor deportivo en el Whittier Daily News por 65 dólares a la semana. Durante su etapa en el Progress-Bulletin de Pomona, redactó la crónica del triunfo de los Dodgers en el tercer juego de la Serie Mundial de 1959 contra los Chicago White Sox, la primera victoria del equipo en una Serie Mundial tras su mudanza a Los Ángeles.

Más tarde cubrió a los entonces California Angels para el Long Beach Press-Telegram y se convirtió en el cronista principal de los Dodgers para dicho periódico en 1969.

Le sobreviven su esposa Sheryl y sus hijos Jeff, Jennifer y Kim.