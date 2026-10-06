Los Mets lo cedieron y los Yankees lo sufrieron: Freddy Peralta revive con Tampa Bay

Freddy Peralta. ( ARCHIVO / DL )

Los Mets de Nueva York decidieron que Freddy Peralta podía irse. Los Yankees probablemente habrían preferido que se quedara.

El derecho dominicano, cambiado por los Mets a Tampa Bay el pasado 2 de agosto, volvió a demostrar cuánto ha cambiado su temporada desde que se puso el uniforme de los Rays.

Esta vez lo hizo en el escenario que más pesa: la postemporada y frente a los Yankees.

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Peralta trabajó 4.2 entradas, permitió apenas tres hits y una carrera, concedió una base por bolas y ponchó a tres en la victoria 5-2 de Tampa Bay, resultado que colocó a los Rays con ventaja de 2-0 en la Serie Divisional de la Liga Americana.

Durante las primeras tres entradas, los Yankees no pudieron colocar a nadie en circulación.

Ben Rice rompió el dominio en el cuarto episodio con un cuadrangular solitario. Fue prácticamente todo el daño que Nueva York consiguió hacerle.

Y ahí está la parte incómoda para los Mets.

Peralta no estaba lanzando así cuando pertenecía a ellos.

Con los Mets registró marca de 5-9, efectividad de 4.99 y WHIP de 1.48 en 22 aperturas. Permitió 120 hits en 113.2 entradas y parecía muy lejos del pitcher que había ganado 17 partidos con Milwaukee en 2025.

Nueva York decidió moverlo.

Tampa Bay decidió intentar repararlo.

El 2 de agosto, los Rays adquirieron al dominicano a cambio de los prospectos Gary Gill Hill, Aidan Smith y Émilien Pitre.

Al principio, aquello tampoco parecía funcionar.

Peralta tuvo efectividad de 7.17 y perdió sus primeras dos decisiones en cuatro salidas con Tampa Bay.

Mejoras con Tampa Bay

Entonces algo cambió. Su primera victoria con los Rays llegó el 26 de agosto, cuando lanzó seis entradas en blanco frente a Detroit y permitió apenas dos hits.

Desde ahí empezó otra temporada.

Peralta terminó la campaña regular con Tampa Bay con marca de 5-2 y efectividad de 3.25 en 10 aperturas. Su WHIP cayó hasta 1.01 y los bateadores rivales apenas le conectaron para promedio de .208.

El contraste con su etapa en los Mets es significativo.

Con Nueva York permitía 9.5 hits por cada nueve entradas. Con Tampa Bay redujo ese número a 6.7.

Pero el cambio se vuelve todavía más evidente cuando se observa el último tramo.

En sus seis aperturas finales de la temporada regular tuvo marca de 5-0 y efectividad de 0.79.

En septiembre terminó 4-0, con 0.96 de efectividad en 28 entradas.

Eso le valió ser reconocido como Lanzador del Mes de la Liga Americana.

De 4.99 a dominar septiembre. Los Rays también hicieron ajustes.

Tampa Bay trabajó con Peralta en elementos de su mecánica, particularmente el ángulo del brazo y la extensión hacia el plato. Su punto de salida comenzó a parecerse nuevamente al que había utilizado durante sus mejores años con Milwaukee.

También aumentó la utilización de su cambio de velocidad.

Con los Mets lo empleaba alrededor del 21 % de sus lanzamientos. Con Tampa Bay, su uso subió hasta cerca del 29 %.