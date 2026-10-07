Andy Pages pega el batazo que mete a los Dodgers en la Serie de Campeonato

Andy Pages, de los Los Ángeles Dodgers, conecta un sencillo productor de dos carreras contra los Atlanta Braves durante la séptima entrada del cuarto partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional en el Truist Park, el 7 de octubre de 2026, en Atlanta, Georgia. ( KEVIN C. COX/GETTY IMAGES/AFP )

Andy Pages pasó de ser una preocupación para los Dodgers a convertirse en el hombre que produjo el batazo que puso a Los Ángeles nuevamente en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El jardinero central dominicano rompió el empate con un sencillo de dos carreras en la séptima entrada y los Dodgers derrotaron 4-1 a los Bravos de Atlanta el miércoles para ganar 3-1 la Serie Divisional y avanzar por tercer año consecutivo a la NLCS. Allí enfrentarán al ganador de la serie entre los Padres de San Diego y los Cerveceros de Milwaukee.

Pages había llegado al cuarto partido bajo presión. Después de una actuación ofensiva históricamente pobre en la postemporada de 2025, se fue de 7-0 en los dos primeros encuentros de esta serie. Además, se había perdido buena parte del último mes de la temporada regular debido a una fractura en la mano izquierda.

El manager Dave Roberts reconoció que existía motivo de preocupación, pero antes de que la serie viajara a Atlanta mantuvo su confianza en el joven jardinero, quien este año fue seleccionado por primera vez al Juego de Estrellas y se convirtió en una pieza importante de la alineación.

"Creo en él", dijo Roberts. "Siento que, para que nosotros ganemos la Serie Mundial este año, vamos a necesitar que él sea una parte activa de nuestro equipo".

La respuesta llegó en el momento que más la necesitaban los Dodgers. Con el partido igualado 1-1 en el séptimo episodio, Los Ángeles llenó las bases ante el abridor Tyler Mahle y el relevista Didier Fuentes.

Robert Suárez entró para enfrentar a Pages, quien llevó el turno hasta una cuenta completa y conectó una línea hacia el jardín central-izquierdo para remolcar a Teoscar Hernández y Tommy Edman y colocar el marcador 3-1. El batazo, con dos outs, fue el primer hit de los Dodgers con corredores en posición de anotar en toda la serie.

El oportuno batazo tuvo un peso estadístico todavía mayor: los Dodgers habían llegado a ese momento sin conectar de hit en 20 apariciones al plato con corredores en posición de anotar durante la serie.

En series de postemporada al mejor de cinco partidos o más, ningún equipo había conseguido quedarse sin hits en esas situaciones y aun así ganar la serie.

Pages, además, estaba tratando de borrar el recuerdo de octubre pasado. Su OPS de .211 fue el peor entre los jugadores que acumularon al menos 50 apariciones al plato en una misma postemporada, actuación que provocó que perdiera su puesto en la alineación titular para el quinto partido de la Serie Mundial. Esta vez, sin embargo, apareció cuando su equipo más lo necesitaba.

Los Dodgers habían empatado el encuentro en el segundo episodio, cuando Shohei Ohtani llegó al plato tras recibir boleto, avanzó por un error de tiro y terminó anotando gracias a otro error de Atlanta.

Los Bravos habían tomado la ventaja en el primero, cuando Michael Harris II anotó por un lanzamiento descontrolado de Tyler Glasnow. El derecho de Los Ángeles permitió apenas un hit y una carrera en 4.2 entradas, aunque concedió cinco boletos.

Después del batazo de Pages, el relevo de los Dodgers se encargó de cerrar la puerta. Alex Vesia, Edgardo Henriquez, Tanner Scott y Edwin Díaz mantuvieron en blanco a Atlanta durante el resto del encuentro. En el noveno, Max Muncy agregó el seguro con su jonrón número 19 de por vida en postemporada.

Indetenibles en playoffs

La victoria extendió a cinco la racha de triunfos consecutivos de los Dodgers como visitantes en postemporada, igualando una marca de la franquicia. Los Ángeles tiene ahora récord de 10-1 en sus últimos 11 partidos de playoffs fuera de casa y de 14-3 en sus últimos 17.

Los Dodgers siguen así con vida en su intento de convertirse en apenas el quinto equipo en la historia en ganar tres Series Mundiales consecutivas.

Ya dieron tres pasos hacia ese objetivo; ahora necesitan ocho victorias más para completar la misión. Y, al menos por una noche, Pages demostró que la confianza que Roberts depositó en él estaba bien colocada.

Por los Dodgers, Teoscar Hernández se fue de 4-1 con una anotada.