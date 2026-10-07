Error de Milwaukee en machucón de Andújar hace que Padres ganen por la mínima: ¡aún viven!

Miguel Andújar de los San Diego Padres, rompe su bate al conectar un batazo que provoca un error de tiro durante la sexta entrada contra los Milwaukee Brewers, en el tercer partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional, en Petco Park, el 6 de octubre de 2026, en San Diego, California. ( ORLANDO RAMIREZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VÍA AFP )

Cuando los Padres más necesitaban una jugada que inclinara definitivamente el partido a su favor, apareció el dominicano Miguel Andújar.

No fue un batazo espectacular ni un cuadrangular que hiciera temblar a Petco Park. Fue, precisamente, todo lo contrario: un rodado con el bate roto que terminó convirtiéndose en una de las jugadas más importantes de la noche.

En la sexta entrada, Andújar puso la pelota en juego y el campocorto de Milwaukee, Cooper Pratt, cometió un error en su intento por completar la jugada.

Xander Bogaerts, que estaba en segunda, aprovechó la oportunidad y cruzó el plato. Esa carrera le devolvió a San Diego una ventaja de dos carreras y terminó siendo determinante en una noche en la que cada anotación tuvo un valor enorme.

Los Padres no necesitaban belleza. Necesitaban sobrevivir. Y aquel batazo imperfecto de Andújar terminó produciendo una carrera que, al final, resultó decisiva.

Antes de que Andújar pusiera su sello en el partido, Fernando Tatis Jr. y Manny Machado ya habían hecho su parte.

Tatis produjo la primera carrera de San Diego con un rodado en la tercera entrada, mientras Machado respondió poco después con un sencillo productor que amplió la ventaja.

Los dos referentes dominicanos aparecieron temprano para darle oxígeno a unos Padres que llegaron a este tercer encuentro con la espalda contra la pared.

Pero Milwaukee no estaba dispuesto a entregar la serie.

Intento de remontada

William Contreras recortó la diferencia con un cuadrangular solitario y Jackson Chourio produjo la carrera del empate con un elevado de sacrificio.

El 2-2 devolvió al partido la tensión que había acompañado a esta serie desde el primer lanzamiento.

Entonces apareció Jake Cronenworth.

En la quinta entrada, el intermedista de San Diego conectó un jonrón abriendo el episodio y devolvió a los Padres la ventaja. La pelota salió hacia el jardín derecho y apenas superó la pared, pero fue suficiente para encender nuevamente a Petco Park.

San Diego volvía a tener el control y, poco después, el batazo de Andújar y el error de Milwaukee aumentaron la ventaja a 4-2.

Parecía que los Padres podían respirar, pero los Brewers volvieron a acercarse. Christian Yelich produjo una carrera en la séptima entrada y Milwaukee llegó a los últimos episodios con una oportunidad real de cambiar nuevamente el destino del encuentro.

Y entonces llegó el momento de Michael King.

Sin Mason Miller, el cerrador estelar de San Diego, fuera de acción después de ser colocado en la lista de paternidad aproximadamente 45 minutos antes del primer lanzamiento, los Padres tuvieron que encontrar otra manera de conseguir los últimos outs.

King aceptó el desafío después de haber lanzado cinco entradas apenas dos días antes. El derecho terminó encargándose de las dos últimas entradas y consiguió algo que parecía improbable: cerrar un partido de postemporada con apenas un día de descanso.

El noveno inning, sin embargo, estuvo lejos de ser tranquilo.

King retiró a cuatro de sus primeros cinco bateadores, pero William Contreras y Brice Turang recibieron bases por bolas con un out. Milwaukee volvió a poner presión y Christian Yelich llegó al plato con la posibilidad de cambiarlo todo.

Yelich conectó una línea de 107 millas por hora hacia el centro del terreno.

Por un instante, la pelota pareció destinada a convertirse en otro capítulo dramático para los Brewers.

Pero Xander Bogaerts se lanzó de rodillas, atrapó la pelota después de un bote corto, tocó segunda para completar la doble matanza y luego lanzó a primera para retirar a Yelich.

Tres outs. Partido terminado.

King consiguió así su primer salvamento desde 2023, el primero de su carrera en la postemporada y el primero con los Padres.

San Diego sobrevivió 4-3. Después de perder los dos primeros partidos de la serie por márgenes mínimos, los Padres evitaron la eliminación y redujeron a 2-1 la ventaja de Milwaukee en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

La victoria tuvo un poco de todo: la producción de Tatis y Machado, el poder de Cronenworth, el oportunismo de Andújar, el error de Milwaukee, el trabajo de un bullpen obligado a improvisar y, finalmente, la sangre fría de King y la espectacular defensa de Bogaerts.