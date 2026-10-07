Fedofutbol se responsabiliza por daños al Estadio Olímpico tras el juego República Dominicana-Haití

Las gradas del Estadio Olímpico estuvieron súper pobladas para el partido República Dominicana-Haití disputado la noche del pasado jueves 1 de septiembre de 2026. Haití ganó 4-1. ( DIARIO LIBRE / NELSON PULIDO )

El incidente ocurrido en los accesos al Estadio Olímpico Félix Sánchez antes del partido entre Dominicana y Haití, el pasado jueves, dejó una lección que va más allá del resultado deportivo: la necesidad de fortalecer la organización y seguridad para futuros eventos de esta magnitud.

Antes del inicio del encuentro, un grupo de fanáticos se aglomeró alrededor de dos accesos al estadio. La cantidad de personas encargadas de validar las boletas resultó insuficiente y, finalmente, las dos puertas de hierro fueron derribadas ante la presión de los aficionados que esperaban ingresar.

El protocolo de FIFA y Concacaf establecía la apertura de las puertas a las 5:00 p.m., lo cual se cumplió. Sin embargo, según reportes, en cada entrada solo había una persona validando las boletas, lo que contribuyó a la acumulación de público.

Ambas entradas dan acceso a los bloques D8, C8, C9 y D9, así como D10, C10, C11 y D11, ubicados en la grada este del estadio.

La situación, además de provocar daños materiales, plantea la necesidad de revisar el dispositivo de seguridad y los mecanismos de acceso para próximos encuentros internacionales. "Lógico que sí", señala el presidente de la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofutbol), José Deschamps. "Para otro evento que venga, que sea unas selecciones, claro que sí", señala.

Las puertas fueron soldadas el pasado lunes y el costo de los trabajos fue cubierto por Fedofutbol, que también pintó las zonas afectadas.

El protocolo de arrendamiento del Estadio no menciona las federaciones, pero sí se refiere a usuarios.

El Estadio Olímpico, que recientemente contó con un patronato en funciones, pasó esa responsabilidad al Ministerio de Deportes. Los trabajos necesarios tras el incidente fueron asumidos por Fedofutbol.

Deschamps considera que la seguridad debe establecerse de acuerdo con el flujo de personas esperado en cada evento. "La parte del protocolo de la misma seguridad, que de acuerdo al flujo de personas que vayan a ver, asimismo ponerle la seguridad", sugiere para una próxima ocasión.

También plantea "hacer los cordones que se hacen previo a entrar a una puerta de un estadio", otro elemento que estuvo ausente durante el proceso de ingreso.