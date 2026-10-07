John Sang afianza su legado comunicacional en el pre y post juego de las Águilas Cibaeñas

Hay carreras que comienzan con una oportunidad. Otras se construyen poco a poco, a fuerza de perseverancia, sacrificio y pasión. La de John Sang pertenece a este último grupo.

El cronista deportivo ha ido abriendo camino en escenarios cada vez más exigentes y, más de una década después de sus primeros pasos, atraviesa uno de los momentos importantes de su trayectoria profesional.

La temporada 2026-27 lo encuentra por tercer año consecutivo como parte de las transmisiones de las Águilas Cibaeñas, uno de los equipos de mayor tradición del béisbol dominicano. Su voz se ha convertido en parte de la propuesta comunicacional del conjunto amarillo, especialmente en las transmisiones por YouTube, donde comparte labores con el narrador Santiago Dolciné, "El Cachorro".

Pero el trabajo de Sang con las Águilas no se limita a las transmisiones digitales. También participa ocasionalmente en radio y televisión y forma parte fija del equipo encargado del pre y post juego del conjunto cibaeño, junto a Juan Saint Hilaire, Sonia Natasha y, en ocasiones, Elías Wehbe.

Para llegar hasta ahí, Sang tuvo que comenzar desde abajo.

Su entrada formal a la crónica deportiva se produjo en el verano de 2011, cuando, junto a sus maestros de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Benjamín Rodríguez y Ángel Cabrera, puso en marcha el programa radial "Weekend Deportivo".

El espacio estuvo al aire hasta aproximadamente septiembre de 2012, pero para Sang significó mucho más que un programa de radio. Fue el primer paso de una carrera que con los años lo llevaría a escenarios que probablemente entonces solo imaginaba.

Antecedentes interesantes

En julio de 2012, mientras residía en Nueva York para continuar sus estudios universitarios, comenzó a participar como invitado en "3&2 La cuenta máxima", programa conducido por Tenchy Rodríguez.

Aquella experiencia le abrió una puerta que terminaría siendo determinante.

A través del programa tuvo la oportunidad de cubrir su primer partido en un estadio de las Grandes Ligas. El escenario no podía ser más emblemático: el Yankee Stadium.

La fecha tampoco la ha olvidado: 21 de septiembre de 2012.

Para millones de aficionados, el Yankee Stadium es uno de los grandes templos del béisbol. Para John Sang, aquella noche representó algo diferente: el lugar donde comenzó a convertir en realidad uno de sus principales sueños profesionales.

Han pasado 14 años desde aquel momento y el camino ha continuado. Hoy, Sang vuelve a las transmisiones de las Águilas para una tercera temporada consecutiva, como parte de un equipo de comunicación que le permite seguir haciendo aquello que comenzó a perseguir desde sus primeros días: contar el deporte desde adentro.