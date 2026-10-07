El equipo histórico que tiene 14 "Ohtanis", ganó plata y vale millones de dólares

Parte del equipo dominicano que ganó plata en el Mundial sub-15 celebrado en Mérida, México. ( CEDIDA POR WBSC )

La medalla de plata conquistada el pasado domingo por la República Dominicana en el Mundial de béisbol sub-15 dista de la improvisación y para alcanzar ese logro fue necesario llevar un equipo que reúne "14 Ohtanis" y tiene el valor de más de 30 millones de dólares.

¿Cómo es eso? Tal como suena. La República Dominicana participó en ese campeonato con un grupo de 14 jugadores de posición, y algunos de ellos también lanzaron, igual o quizás con mayor nivel que aquellos destinados únicamente al rol monticular.

La plata obtenida, luego de caer 5-4 en la final ante Estados Unidos, fue el resultado de un trabajo desde 2018. El equipo dominicano llevó seis lanzadores, porque tenía 14 jugadores de posición que por igual podían lanzar, tal como el fenómeno mundial Shohei Ohtani.

Incluso se trata de niños que todos tienen preacuerdos. "Se puede decir que no eran peloteros normales, se puede decir que República Dominicana tenía 14 Ohtani", dijo una persona con conocimiento de la preparación del equipo. "Los jugadores de posición eran tan buenos como los pitchers y quizás algunos mejores".

La selección de plata repite, casi completo, excepto por tres peloteros que deberán abandonar la categoría para campeonatos de este nivel.

Un equipo costoso

La proyección de estos jugadores es de grandes firmas, todo por los preacuerdos con equipos de Grandes Ligas.

"Ahí hay más de 40 millones de dólares", informó la fuente consultada.

Entre la mayor parte del grupo se tienen asegurados más de 30 millones de dólares "y faltan cuatro peloteros más que van a coger más de tres millones de dólares cada jugador".

La nueva visión

Fruto del fenómeno japonés, el enfoque de los entrenadores a nivel nacional ahora va dirigido en poner a jugar a los chicos en diferentes posiciones. Eso sin dudas también ayuda a incrementar su valor.

Hay niños que pueden jugar en el cuadro, incluida la receptoría, ser jardineros y también lanzar.

Es el caso de Carlos Marrero, considerado uno de los mejores lanzadores y también jugó tercera base en el juego de la final.

El jardinero central, Ángel García y Ángel Peralta, quien jugó jardín derecho y, según el hombre de béisbol, "eran los mejores pitchers de nosotros" y son niños que tienen "acuerdos de tres millones, cuatro millones y cinco millones de dólares".

En el caso de Peralta, prospecto, es jardinero central y García visto como uno de los jardineros "más completos de la historia del béisbol".

También para el CMB

La proyección de estos chicos es que también se uniformen para el Clásico Mundial de Béisbol. Claro, llegado su momento.

La afirmación viene por la experiencia vivida con Juan Soto (2023-26)y Rafael Devers (2023), quienes también pasaron por experiencias similares y se uniformaron para el Clásico Mundial.

Próxima competencia En la división menor, la próxima competencia dominicana será en la división sub-18 en la que se jugará el premundial de esa división en el país. El campeonato será del 22 al 29 de octubre y es clasificatorio para la Copa Mundial sub-18 de 2027, en Pingtan, China. Serán tres grupos y Dominicana estará en el A, compartido con Estados Unidos, Brasil y Curazao. En el Grupo B: Venezuela, México, Cuba y Nicaragua y en el C: Canadá, Colombia, Panamá y Puerto Rico.