RD será sede del Premundial de Béisbol Sub-18 con 12 selecciones de América

El torneo se disputará del 22 al 29 de octubre en IPL Academy, en Guerra; la selección dominicana debutará ante Curazao ( CEDIDA A DIARIO LIBRE POR FEDOM )

República Dominicana será sede del Premundial de Béisbol Sub-18, torneo que reunirá a 12 selecciones de América del 22 al 29 de octubre de 2026 en los estadios de IPL Academy, en el municipio de Guerra.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom), Juan Núñez, y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, durante una rueda de prensa celebrada en la sede del Ministerio de Deportes.

Además de República Dominicana, participarán Estados Unidos, Venezuela, México, Cuba, Puerto Rico, Colombia, Panamá, Canadá, Nicaragua, Brasil y Curazao.

La selección dominicana quedó ubicada en el grupo A, junto a Estados Unidos, Brasil y Curazao. El grupo B lo integran Venezuela, México, Cuba y Nicaragua, mientras que Puerto Rico, Colombia, Panamá y Canadá conforman el grupo C, conforme a una nota de prensa de Fedom.

Dominicana debuta ante Curazao

El conjunto dominicano iniciará su participación el jueves 22 de octubre frente a Curazao, a las 3:00 de la tarde, en el estadio 1 de IPL Academy.

Su segundo compromiso será el viernes 23 contra Brasil, mientras que cerrará la primera fase el sábado 24 frente a Estados Unidos. Los tres partidos están programados para las 3:00 de la tarde y se disputarán en el mismo escenario.

La ceremonia inaugural está pautada para las 2:30 de la tarde del jueves 22, antes del debut del equipo anfitrión.

La jornada, sin embargo, comenzará a las 8:30 de la mañana con los partidos entre Brasil y Estados Unidos, y Canadá frente a Colombia.

Formato de competencia

Los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a la Súper Ronda, que se disputará del 25 al 28 de octubre.

En esa fase, cada selección enfrentará a los cuatro conjuntos clasificados de los otros dos grupos. Además, conservará el resultado obtenido en la ronda inicial frente al equipo de su grupo que también haya avanzado.

Este sistema hará que cada partido de la primera fase tenga importancia en la clasificación final.

Los equipos que terminen en el tercer y cuarto puesto de sus respectivos grupos pasarán a una ronda de clasificación, programada también del 25 al 28 de octubre.

La competencia concluirá el jueves 29 de octubre con los partidos por las medallas. El encuentro por el bronce será a las 10:00 de la mañana, mientras que la final por la medalla de oro está programada para las 2:00 de la tarde, ambos en el estadio 1 de IPL Academy.

Transmisión

Todos los partidos serán transmitidos por Grupo de Medios Panorama a través de VTV Canal 32, Panorama FM 96.9, Expreso 89.1 FM para el Cibao y Baní FM 97.5.

La cobertura también llegará a los dominicanos residentes en Estados Unidos mediante Luna TV, Canal 25 y Canal América 1014 de Optimum Cable para el área triestatal.

Los encuentros estarán disponibles además a través de Panorama.com.do y el canal de YouTube de VTV Canal 32.

La organización destacó que el evento permitirá al público dominicano disfrutar de una competencia internacional que reunirá en el país a algunos de los principales talentos juveniles del béisbol de América.