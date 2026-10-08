La sexta edición del premio Juan Marichal tiene al menos 53 candidatos

El premio Juan Marichal 2026 será anunciado el 20 de octubre ( CEDIDA POR EL PREMIO JUAN MARICHAL )

La sexta edición del Premio Juan Marichal dará este lunes inicio a su proceso de votación con un total de 53 peloteros que disputarán la estatuilla que galardona al mejor pelotero dominicano de la temporada 2026 de Grandes Ligas.

Candidatos destacados

Entre ese grupo de peloteros aparece el ganador de los dos últimos años, Juan Soto, quien tiene fuertes rivales para arrebatarle la corona como el mejor dominicano de la MLB.

Junio Caminero, de las Rayas de Tampa Bay, lideró el grupo de nativos con 42 vuelacercas y 101 remolcadas, superando a otros toleteros que sonaron al menos 30 jonrones, como Rafael Devers (37), Manny Machado (30) y Elly De La Cruz (30), quien se unió al Club 30-30 al finalizar con 30 bases estafadas.

Estadísticas de lanzadores

Fernando Tatis Jr. también tuvo una buena producción con 25 cuadrangulares y 83 remolcadas, mientras que Otto López fue el dominicano con mejor average, con .305, liderando el departamento de hits, con 191, sumando además 71 remolcadas y 34 bases robadas.

En el pitcheo el zurdo Cristopher Sánchez terminó como co-líder en victorias de todas las Grandes Ligas, con 18, fue segundo en ponches en la Liga Nacional, con 231, y fue sexto en efectividad del Viejo Circuito, con 2.91, gracias a sus 207.0 innings de labor.

El ganador de la segunda edición, en 2022, Sandy Alcántara, fue el único que superó a Sánchez en entradas lanzadas y lideró todas las mayores con 214.0, dejando efectividad de 3.87, con 13 victorias en 36 presentaciones, tres de ellas como relevista, en las cuales consiguió tres salvados.

El líder en rescates entre los dominicanos fue el derecho Jhoan Durán, quien sumó 33 en 35 oportunidades, con una excelente efectividad de 1.82 y 84 ponches en 59.1 innings.

Proceso y entrega

El Premio Juan Marichal cuenta con el aval del propio miembro del Salón de la Fama y de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, además del apoyo de la oficina de la Confederación del Caribe y la Federación Dominicana de Béisbol.

El ganador se dará a conocer durante el día de cumpleaños de Marichal, el próximo 20 de octubre.

El Comité Organizador anunciará posteriormente la fecha de entrega de este trofeo en el país a través de su página web www.premiojuanmarichal.com.

Los elegibles

Lanzadores: Todos aquellos lanzadores dominicanos que hayan actuado en un mínimo de 101 innings, cuando se trate de pitchers abridores, y de 30 por ciento de los partidos calendario de su equipo en Grandes Ligas (48 juegos), cuando se trate de relevistas.

Bryan Abreu (Astros), Sandy Alcántara (Marlins), Elvis Alvarado (Athletics), Camilo Doval (Giants), Brayan Bello (Red Sox), Jhoan Durán (Phillies), Huascar Brazoban (White Sox), Juan Mejía (Rockies), Luis Castillo (White Sox), Wandy Peralta (Padres), Steven Cruz (Royals), Eury Pérez (Marlins), Enyel de los Santos (Astros), Yohan Ramírez (Pirates), Seranthony Domínguez (Mariners), Cristopher Sánchez (Phillies), José Fermín (Angels), Dennis Santana (Dbacks), José Ferrer (Mariners), George Soriano (Cardinals), Luis Medina (Athletics), Gregory Soto (Pirates), Freddy Peralta (Rays), Abner Uribe (Brewers), José Soriano (Blue Jays), Randy Vásquez (Padres), Walbert Ureña (Angels), Framber Valdez (Tigers).

Jugadores de posición: todos aquellos jugadores dominicanos de posición que hayan actuado en un mínimo de 65 por ciento de los partidos calendario de su equipo en Grandes Ligas (105 juegos).

Samuel Basallo (Orioles), Willy Adames (Giants), Junior Caminero (Rays), Elly De La Cruz (Reds), Ezequiel Durán (Rangers), Rafael Devers (Giants), Vladimir Guerrero Jr. (Blue Jays), José Fermín (Cardinals), Ángel Martínez (Guardians), Heriberto Hernández (Marlins), Jeremy Peña (Astros), Teoscar Hernández (Dodgers), José Ramírez (Guardians), Otto López (Marlins), Julio Rodríguez (Mariners), Manny Machado (Padres), José Siri (Angels), Ketel Marte (DBacks), Leody Taveras (Orioles), Geraldo Perdomo (Dbacks), Esteury Ruiz (Marlins), Jesús Sánchez (Dbacks), Juan Soto (Mets), Fernando Tatis Jr. (Padres), José Tena (Nationals).