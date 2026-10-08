Abriendo Sports transmitirá los partidos del Escogido en Youtube

De izquierda a derecha: Moisés Mejía, Luis León, Ricardo Rodríguez, Somalia Castro, Miguel López (Milo) y Euris Acosta, conforman el cuerpo de transmisión de La Cueva Roja. ( CEDIDA POR ABRIENDO SPORTS )

Abriendo Sports adquirió los derechos para transmitir los partidos de los Leones del Escogido a través de YouTube, bajo el nombre de "La Cueva Roja", una propuesta que le dará al equipo escarlata una nueva casa digital y que busca renovar la manera de transmitir la pelota dominicana con un formato más amplio, diverso y dinámico.

El concepto combinará la narración y el análisis de los encuentros con entrevistas, invitados especiales, interacción con los fanáticos y distintas dinámicas durante las transmisiones, con el objetivo de llevar cada partido más allá de las nueve entradas.

El proyecto es encabezado por Vian Araujo y Ricardo Rodríguez, quienes estarán al frente de la producción y coordinación de la transmisión junto a la productora La Cabina Studios.

Equipo de transmisión

Rodríguez asumirá el rol de comentarista oficial de los juegos, función que ya ha ejercido durante diez temporadas con el equipo a través de la radio.

El elenco de transmisión tendrá a Euris Acosta, con más de cuatro años de experiencia, conocido por su trabajo en la plataforma de YouTube Nación Latina Sport TV, cuya incorporación representa una apuesta por una narración fresca dentro del proyecto.

También formará parte Somaily Castro, con experiencia en medios desde 2020 y quien aportará el toque femenino en su primera incursión en la pelota invernal.

Se suma Miguel López, conocido como "Milo Deportes", con experiencia en radio y comunicación deportiva en Impecable Radio y La UCA Deportes.

También en su primera ocasión estará Luis León, quien aportará una mirada dinámica y objetiva para el análisis del béisbol.

El joven Moisés Mejía participará en distintas funciones y en las dinámicas de interacción con los fanáticos.

La parte técnica y logística estará a cargo de Jaime y Alvin King, propietarios de La Cabina Studio, responsables de la producción audiovisual de las transmisiones, incluyendo cámaras, grabación y los demás aspectos técnicos.

Con un equipo que combina experiencia, juventud y producción audiovisual, La Cueva Roja llegará a los fanáticos del Escogido a través del canal de Abriendo Sports en YouTube, con una propuesta pensada para acercar al equipo a su afición desde una plataforma digital y un formato distinto.