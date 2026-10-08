Milwaukee vence a los Padres y los dejan en el camino hacia la serie de campeonato

Los Cerveceros de Milwaukee lograron su pase a la serie de campeonato para enfrentar a los Dodgers de Los Angeles ( AFP/SEAN HAFFEY )

Aunque el jardinero Garrett Mitchell aceptó con cortesía las felicitaciones por robarle un jonrón del empate a Manny Machado en la recta final de la victoria con la que los Milwaukee Brewers amarraron la Serie Divisional, era evidente que no estaba demasiado impresionado consigo mismo.

Para Mitchell, esa dramática jugada fue simplemente el resultado predecible de la misma preparación diaria y ejecución meticulosa que convirtieron a Milwaukee en el mejor equipo de las Grandes Ligas durante la temporada regular, y que ahora ha enviado a los Brewers de vuelta y a todo motor a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Mitchell conectó un triple y anotó la carrera de la ventaja en el quinto episodio antes de realizar una atrapada clave ante el batazo de Machado contra la pared en el octavo inning, y los Brewers remataron a los San Diego Padres con una victoria de 3-1 la noche del miércoles, ganando su serie al mejor de cinco en cuatro juegos.

Cuando Machado se presentó a batear, Mitchell ya estaba recargado hacia el jardín derecho-central gracias al informe de scouting de los Brewers. Siguió con total tranquilidad el elevado de 406 pies desde que salió del bate y, como ya sabía que el muro es bastante bajo en esa zona del Petco Park, se dio cuenta de que solo necesitaría estirarse para atrapar la pelota. "Creo que tenemos un tipo diferente de confianza y fe en nosotros mismos como equipo", dijo Mitchell. "Es como una confianza silenciosa y sutil. No es para presumir. Es simplemente que todos creemos".

Los Brewers se enorgullecen de estar preparados para manejar cualquier situación, incluso algo tan impresionante como silenciar a una eufórica multitud que abarrotó el estadio en San Diego durante el intenso calor de octubre.

"Simplemente tuve un buen arranque desde que salió el batazo", dijo Mitchell en medio de la celebración postpartido de los Brewers, empapada en cerveza, en el vestidor visitante. "Cuando llegué a la pared, solo tuve que mantener la compostura y hacer la atrapada. Realmente no tuve que saltar. Sabía que el muro no es tan alto como en otros campos".

Mitchell también impulsó a Sal Frelick con la primera carrera de Milwaukee, mientras los Brewers rompían su racha de 12 derrotas consecutivas como visitantes en postemporada (que se remontaba a 2018) y alcanzaban la quinta Serie de Campeonato de la Liga en la historia de la franquicia.

"Estoy muy orgulloso de estos muchachos", dijo Frelick. "Después de la primera (derrota en el Juego 3), realmente empieza a pasarte por la mente que no quieres regresar para un Juego 5. Muy orgulloso de ellos por responder hoy y cumplir con el trabajo".

Tras contener a los peligrosos Padres en cuatro apretados encuentros decididos por un margen combinado de solo cinco carreras, los Brewers —ganadores de 103 partidos en la campaña— tendrán una revancha en la NLCS contra los Los Angeles Dodgers, quienes eliminaron a Atlanta el miércoles.

Los Dodgers barrieron a Milwaukee el pasado mes de octubre en su camino hacia su segundo título consecutivo de la Serie Mundial.

"¿Por qué no querrías otra oportunidad de enfrentarlos (a los Dodgers) después de cómo se dieron las cosas el año pasado?", preguntó Mitchell, oriundo del condado de Orange y exalumno de UCLA. "No creo que eso ponga más presión sobre nosotros. Simplemente es... vamos a ver de qué somos capaces".

La fórmula de Milwaukee

Una noche después de que los Padres evitaran la eliminación en el Juego 3, Milwaukee consiguió su primer triunfo de playoffs como visitante desde la NLCS de 2018 apeglándose a la fórmula del éxito que mantuvo durante toda la temporada.

Mientras cuatro lanzadores de los Brewers se combinaban para permitir solo tres imparables y la defensa ejecutaba casi todas las jugadas clave, la alineación de Milwaukee trabajó con paciencia los turnos al bate, conectó 10 hits a través de la defensa de los Padres y fabricó las carreras suficientes para regresar a casa con una sonrisa.

"Después de lo de ayer, la energía en el vestidor seguía siendo buena", comentó Mitchell. "Nadie estaba presionado. Simplemente lo tomamos como un día más, como si no tuviéramos nada que perder. Solo teníamos que salir a jugar nuestro estilo de béisbol, y eso empieza con turnos al bate de calidad, embasarse y poner presión a los rivales, y hoy lo logramos".

El héroe del Juego 2, Jackson Chourio, coronó su destacada serie impulsando a Mitchell para convertirse en el líder histórico de carreras impulsadas en postemporada de los Brewers con tan solo 22 años. Chourio suma 17 empujadas (incluidas seis en esta serie) en 16 partidos de playoffs.

La ofensiva de los Padres pasa apuros

Fernando Tatis Jr. conectó un cuadrangular de 429 pies en una noche ofensiva por lo demás apática para los Padres, quienes pusieron a prueba en repetidas ocasiones al mejor equipo de la temporada regular antes de quedarse a las puertas de la que habría sido apenas la cuarta aparición en la NLCS en la historia del equipo.

"Fue una lástima, hermano", dijo Machado sobre su largo elevado de out. "Hizo una buena jugada. Debí haberle pegado más fuerte. Dos pulgadas más y esa pelota pudo haber sido jonrón".

Tras encontrarse por debajo de .500 y en el 11.º lugar de la Liga Nacional a finales de julio, San Diego apretó el paso para quedarse con el primer pase de comodín y luego barrió a los Cubs en la Serie de Comodines la semana pasada.

Los Padres habían ganado 19 de 22 encuentros antes de caer en tres de cuatro compromisos ante Milwaukee.

Abridores fuera temprano

El abridor de los Brewers y exprospecto seleccionado en el draft por los Padres, Robert Gasser, lanzó cuatro entradas permitiendo tres hits, pero Tatis rompió su racha de 19-1 desde el arranque de los playoffs de San Diego con un batazo descomunal hacia el jardín central en el tercer episodio.

Fue el jonrón más largo conectado en postemporada en el Petco Park por un jugador de San Diego.

El abridor de los Padres, Walker Buehler, permitió solo tres hits y una carrera, pero el mánager Craig Stammen lo reemplazó por el abridor del Juego 1, Robbie Ray, tras un sencillo de William Contreras al abrir el cuarto inning.

Mitchell conectó luego una línea suave perfectamente colocada sobre la primera base hacia el rincón del jardín derecho abriendo el quinto episodio, y anotó tras un sencillo de Chourio a través del cuadro interior que jugaba adelantado.

Chourio superó a Ryan Braun como el jugador con más carreras impulsadas en la historia de los Brewers en postemporada.

Jake Bauers abrió el sexto inning con un sencillo y avanzó a tercera con un doblete de regla de Cooper Pratt, antes de anotar con un fly de sacrificio de Frelick.

Posteriormente a la atrapada de Mitchell al batazo de Machado, el segunda base Brice Turang cerró el octavo episodio con una atrapada acrobática ante un elevado de Ty France en territorio de foul.

Lo que sigue

Los Brewers recibirán a los Dodgers en el Juego 1 este domingo, con su as Jacob Misiorowski casi con certeza perfilado para abrir. Milwaukee se encuentra a cuatro victorias de conseguir apenas el segundo pase a la Serie Mundial en la historia de la franquicia.