MLB propone reducir la temporada regular a 154 juegos y ampliar las Series Divisionales

El comisionado Rob Manfred habla durante el Sports Business Journal (SBJ) y Creative Artists Agency (CAA) en 2025. ( ARCHIVO/ AP )

Las Grandes Ligas (MLB), propusieron reducir de 162 a 154 los partidos de la temporada regular, establecer un día libre fijo cada semana y ampliar las Series Divisionales de cinco a siete encuentros, como parte de su más reciente propuesta en las negociaciones laborales con la Asociación de Jugadores (MLBPA).

La iniciativa, cuyos principales cambios entrarían en vigor entre 2027 y 2029, también contempla que los equipos mejor clasificados puedan elegir a sus rivales en las dos primeras rondas de la postemporada. Sin embargo, todas las medidas están condicionadas a que los jugadores acepten un sistema de tope salarial y salario mínimo colectivo, el principal punto de desacuerdo entre las partes.

La MLB anunció los detalles de su propuesta el jueves. De acuerdo con el plan, la reducción del calendario de 162 a 154 partidos y la ampliación de las Series Divisionales al mejor de siete juegos comenzarían en 2029. La posibilidad de seleccionar a los oponentes, en cambio, entraría en vigor en 2027.

La reducción del calendario supondría eliminar ocho encuentros por equipo, mientras que la postemporada podría incorporar hasta ocho partidos adicionales en total.

La propuesta también establecería un día libre semanal para todos los conjuntos, un modelo similar al de la Nippon Professional Baseball (NPB), de Japón, donde los lunes son jornadas de descanso general, al igual que ocurre en las ligas menores de Estados Unidos.

El regreso a una temporada de 154 partidos tendría antecedentes históricos. La Liga Americana utilizó ese calendario entre 1920 y 1961, mientras que la Liga Nacional lo mantuvo desde 1920 hasta 1962, antes de que ambas adoptaran el formato de 162 encuentros.

En años recientes, el sindicato de jugadores ha manifestado interés en recuperar el calendario reducido, debido a las preocupaciones por las lesiones y la carga de trabajo.

Un nuevo formato

La propuesta permitiría a los equipos mejor clasificados escoger a sus adversarios. En las Series de Comodines, el tercer sembrado, correspondiente al ganador divisional con el peor récord, elegiría entre los equipos quinto y sexto. El cuarto clasificado, que sería el mejor comodín, enfrentaría al conjunto restante.

En las Series Divisionales, el equipo con el mejor récord de cada liga seleccionaría a uno de los ganadores de las Series de Comodines. El segundo sembrado, ganador divisional con el segundo mejor récord, jugaría contra el otro clasificado.

La MLB ya había planteado una fórmula semejante durante la ronda anterior de negociaciones laborales. Aunque no se ha aclarado si las selecciones serían transmitidas por televisión, el mecanismo podría añadir dramatismo a la postemporada y generar nuevas rivalidades.

El tope salarial

La MLBPA manifestó que analiza las propuestas y que los jugadores opinarán antes de responder en la mesa de negociación. No obstante, el sindicato cuestionó que la liga condicione todas sus iniciativas a la aceptación de un tope salarial, al considerar que ese sistema perjudicaría los derechos y las compensaciones económicas de los peloteros.

El actual convenio colectivo vencerá a las 11:59 de la noche, hora del Este de Estados Unidos, del 1 de diciembre. Se considera prácticamente seguro que los propietarios decretarán un cierre patronal cuando expire el acuerdo.

Impacto económico

La reducción del calendario también tendría consecuencias financieras. Cada equipo perdería cuatro partidos como local, una situación que podría afectar sus ingresos por taquillas.

Sin embargo, la MLB podría compensar esa reducción mediante ajustes en los precios de las entradas para los 77 encuentros restantes en casa y mayores ingresos por los derechos de transmisión televisiva nacional de la postemporada.

Los beneficios de esos contratos se distribuyen equitativamente entre las 30 franquicias, independientemente de que clasifiquen o no a los playoffs. El actual acuerdo nacional de televisión vence después de la temporada de 2028.

La propuesta parte de la premisa de que la liga y los propietarios han evaluado el impacto financiero de los cambios y consideran que podrían evitar pérdidas significativas, si es que llegan a producirse.

Por ahora, la reducción de partidos, los cambios en los playoffs y los días libres semanales permanecen sujetos a las negociaciones.

La disputa por el tope salarial continúa siendo el principal obstáculo para alcanzar un nuevo convenio colectivo.