Los Toros del Este quieren cambiar la historia vivida en la final del pasado torneo

Víctor Estévez, mánager de los Toros del Este. ( CEDIDA POR TOROS DEL ESTE )

La tarea de los Toros del Este quedó incompleta la pasada temporada. El equipo romanense, que disputó la final de este año, perdió en cinco reñidos partidos ante los Leones del Escogido.

En esta oportunidad, con el plantel mejorado en diferentes ángulos, desde los puestos cimeros de la oficina hasta la plantilla de jugadores, y piloteados por su mánager Víctor Estévez, tienen por objetivo darle un giro positivo al subcampeonato.

Es lo que comenzarán a buscar cuando el viernes 16 de octubre reciban a las Estrellas Orientales en el Francisco Micheli para su primer partido de la temporada.

"El mensaje desde la gerencia, coaches y hacia los jugadores ha sido que nada puede satisfacernos a nosotros este año más que un campeonato", dijo Estévez, quien repite como mánager de los subcampeones.

Su equipo terminó segundo en la regular (27-22), a 5.0 de las líderes Águilas Cibaeñas, y empatado (12-6) con los Leones en la semifinal.

El 4-1 dice poco sobre el desarrollo de la final. Solo el segundo partido ganado por los escarlatas (7-4) fue abierto.

El resto concluyó con una vuelta de diferencia, incluido el único triunfo taurino (3-2), para evitar caer debajo 3-1 en la serie.

"La mentalidad de nosotros es venir con la misma cultura, de entrega, de compromiso", planteó el capataz.

Los Toros disputarían ayer un encuentro contra los Tigres del Licey, pero la fuerte lluvia en la provincia de La Romana evitó que el encuentro se realizara en el Estadio Francisco Micheli.

Presión y subcampeón

Al menos en las últimas 20 finales, el subcampeón se ha recuperado para la siguiente campaña con el trofeo, y el que ha quedado como subcampeón ha repetido en esa posición en seis ocasiones.

Obviamente, Estévez y sus Toros quieren ser parte de la primera estadística y, por eso, más que ver el segundo lugar como una presión, le sirve de impulso.

"De manera personal, y es lo que quiero que se transmita tanto para los jugadores como para todo el entorno, es que más que presión es como una gasolina extra, saber que estuvimos ahí, saboreamos lo que es una final".

Solo que el sabor de esta ocasión no es el del segundo lugar, que se va sin trofeo en mano.

"Creo que más que presión aumenta la adrenalina para nosotros, de querer volver a experimentar esa final y finalmente poder traer ese campeonato para La Romana", señala el también coach de tercera base de los Nacionales de Washington.

Integraciones

Previo a esta campaña, el conjunto se fortaleció con las adquisiciones, vía cambio, de Eguy Rosario (inf), Reymin Guduán (p), Rainer Núñez (inf), Pedro Severino (c) y Emmanuel Valdez (inf).

También, entre otros, consiguieron vía agencia libre a los Toros del Este Phillips Valdez (p), Julián Fernández (p) y Dawel Lugo (inf).

Esos movimientos dejan satisfecho al mánager repitente, quien da crédito al gerente Jesús Mejía y su cuerpo de operaciones.

Piezas claves que fortalecen al conjunto también son Aaron Sánchez, quien fue el Lanzador del Año y retorna con el conjunto, y Aaron Brooks, que vuelve al equipo (2.81 en 32 entradas en 2025-26).

Dos soportes ofensivos

Dos de los principales soportes de los Toros, Bryan de la Cruz (Jugador Más Valioso) y Eloy Jiménez (19 empujadas, 11 en el liderato) están en lista para integrarse en su momento. De la Cruz terminó recientemente con los Filis de Filadelfia y Jiménez busca su forma física para reintegrarse al conjunto. Con De la Cruz, los Toros sumaron dos premios importantes, junto al de Sánchez.