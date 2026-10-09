Béisbol dominicano avanza en el ranking mundial y se coloca entre los ocho mejores

El equipo dominicano celebra durante su triunfo este martes en la Serie del Caribe Kids. ( ARCHIVO / DL )

República Dominicana escaló dos posiciones en el ranking mundial de béisbol masculino de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC), al pasar del décimo al octavo lugar, con un acumulado de 2,737 puntos, según la actualización del 8 de octubre de 2026.

Con este avance, el país registró el mayor ascenso entre las diez primeras selecciones de la clasificación mundial, impulsado por la histórica medalla de plata conquistada en el Mundial de Béisbol Sub-15 de 2026.

El conjunto dominicano también figura entre los países que más puntos han acumulado durante este año, con 1,369, cifra que lo coloca en el tercer puesto de ese renglón entre las doce selecciones mejor clasificadas.

República Dominicana solo es superada por Japón, que ha sumado 1,493 puntos durante 2026, y Estados Unidos, con 1,413.

El desempeño dominicano supera el de Venezuela, que registra 1,354 puntos; China Taipéi, con 1,140, y Corea del Sur, con 1,043. Estas cifras corresponden a los puntos obtenidos durante todo el año y no únicamente a la última actualización.

Entre las cinco mejores de América

Con su nueva posición, República Dominicana se ubica como la quinta selección de América mejor clasificada, por detrás de Estados Unidos, Venezuela, México y Puerto Rico.

Puerto Rico ocupa el séptimo lugar mundial, con 3,144 puntos, apenas una posición por encima del conjunto dominicano y con una diferencia de 407 puntos.

Mientras, México se encuentra en el sexto puesto, con 3,229 unidades, lo que representa una ventaja de 492 puntos sobre República Dominicana.

Por debajo del equipo dominicano aparecen Panamá, en la novena posición, con 2,694 puntos, y Australia, en la décima, con 2,596. República Dominicana supera a estas selecciones por 43 y 141 puntos, respectivamente.

Japón mantiene el liderato mundial

Japón continúa al frente del ranking masculino de la WBSC, con 6,349 puntos, seguido de China Taipéi, con 5,301.

Estados Unidos ocupa la tercera posición, con 4,293 puntos; Corea del Sur se mantiene en el cuarto lugar, con 4,253, y Venezuela completa los primeros cinco puestos, con 3,932.

Fuera de las diez primeras posiciones se encuentran Países Bajos, en el undécimo lugar, con 2,429 puntos, y Cuba, que cierra la lista de las doce mejores selecciones del mundo, con 2,002.