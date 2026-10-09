Junior Caminero y Jonathan Aranda llevan la experiencia del Clásico Mundial a los playoffs

Junior Caminero (#13), de los Tampa Bay Rays, celebra su jonrón contra los Kansas City Royals junto a Jonathan Aranda (#8) durante la octava entrada de un partido de béisbol en el Tropicana Field, el 25 de junio de 2026, en St. Petersburg, Florida. ( MIKE CARLSON/GETTY IMAGES/AFP )

La intensidad del Clásico Mundial de Béisbol parece haber preparado a Junior Caminero y Jonathan Aranda para responder en los escenarios más exigentes de las Grandes Ligas. Los dos jugadores de los Rays de Tampa Bay han trasladado a la postemporada la experiencia adquirida en marzo, cuando representaron a la República Dominicana y México, respectivamente.

Caminero, quien compartió el liderato de jonrones del Clásico Mundial con tres, ha sido uno de los protagonistas del avance de Tampa Bay tras barrer a los Yankees de Nueva York en la Serie Divisional de la Liga Americana. El antesalista dominicano batea de 10-3, con un doble y dos carreras anotadas, en una postemporada en la que ha tenido la oportunidad de demostrar su capacidad en momentos de presión.

En el torneo de selecciones nacionales, el joven toletero registró una línea ofensiva de .350/.409/.850 en seis partidos con el conjunto dominicano. Ahora, en su primera participación prolongada en los playoffs de MLB, ha comenzado a aprovechar esa experiencia. Antes de esta campaña, apenas había consumido dos turnos en postemporada, durante la Serie de Comodines de 2023 contra los Rangers de Texas.

El dirigente de los Rays, Kevin Cash, encontró una conexión entre el desempeño de Caminero y el de Aranda, quien también ha respondido con el bate después de su participación en el Clásico Mundial.

"Si les preguntas a esos dos jugadores, creo que dirían que el ambiente que se vive en el Clásico es tan intenso como cualquier otro que hayan experimentado en sus carreras", manifestó Cash.

Aranda, inicialista de Tampa Bay, bateó .357/.438/.643, con un cuadrangular en cuatro encuentros con México durante el torneo celebrado en Houston. En la Serie Divisional frente a los Yankees, conectó un jonrón de 417 pies ante Gerrit Cole para producir la única carrera del primer partido y terminó la serie con promedio de .333, porcentaje de embasarse de .385 y slugging de .583. También aportó un sencillo remolcador en el encuentro que aseguró la barrida el miércoles.

El mexicano, al igual que Caminero, apenas había tenido un turno en los playoffs antes de esta postemporada, también en 2023 frente a Texas.

Cash destacó que ambos fueron fundamentales para sus selecciones y que los turnos decisivos y los batazos oportunos que consiguieron en el Clásico contribuyeron a su preparación para la exigencia de octubre.

Fervor caribeño

En Miami, la República Dominicana y la eventual campeona Venezuela protagonizaron partidos ante multitudes que llenaron las gradas y alentaron apasionadamente a sus equipos. En Houston, México también disfrutó de un respaldo masivo, especialmente durante su enfrentamiento contra Estados Unidos.

"No creo que se pueda decir que el momento haya sido demasiado grande para ninguno de los dos", afirmó Cash. «Creo que ambos tuvieron series divisionales muy buenas y sólidas. Esos dos jugadores han tenido turnos al bate extraordinarios para nosotros».

Para Caminero y Aranda, la experiencia internacional ha encontrado continuidad en las Grandes Ligas.

Después de representar a sus países ante estadios repletos, ambos han demostrado que pueden responder bajo presión y ayudar a Tampa Bay a seguir avanzando en la lucha por el campeonato.