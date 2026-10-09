Los Dodgers van con Skubal, Yamamoto y Snell para los tres primeros juegos de la Serie de Campeonato

La élite de la rotación abridora de los Dodgers fue el principal motor del equipo cuando defendió con éxito su título de la Serie Mundial en 2025. Ahora, mientras los campeones consecutivos aspiran a conquistar tres coronas seguidas, su rotación de cuatro ases ya ha tenido un impacto similar en los primeros cuatro partidos de esta postemporada.

Tarik Skubal, Blake Snell, Yoshinobu Yamamoto y Tyler Glasnow registraron una efectividad colectiva de 1.69 (cuatro carreras limpias en 21 entradas y un tercio) durante los cuatro partidos de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Bravos. Esa fue la segunda mejor marca entre las rotaciones abridoras de los equipos que participan en la postemporada de este año. Los abridores de los Rays tienen una ligera ventaja, con una efectividad de 1.65 (tres carreras limpias en 16 entradas y un tercio) en tres partidos.

"Ver cómo se desarrolló todo no fue una sorpresa», expresó Andrew Friedman, presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers. «Pero, sobre todo, la manera en que salieron a competir y se exigieron mutuamente nos entusiasma de cara a la próxima ronda. Esperamos que puedan llevarnos lejos en los partidos y ser una parte fundamental para que, ojalá, podamos ganar ocho encuentros más".

Como segundo sembrado de la Liga Nacional, los Dodgers tuvieron una semana de descanso y pudieron reorganizar su rotación a su conveniencia para la postemporada. Debido a que ganaron la Serie Divisional en cuatro partidos, tendrán la oportunidad de volver a ajustar su grupo de abridores antes de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Cerveceros, que comenzará el domingo en el American Family Field.

Después de que el dirigente Dave Roberts anunciara el viernes que Skubal abrirá el primer partido y Yamamoto el segundo, así podría quedar la rotación de los Dodgers para los primeros cuatro encuentros de la serie.

Juego 1: Tarik Skubal

Skubal habría sido el abridor de un decisivo quinto partido contra los Bravos el viernes, pero los Dodgers resolvieron la serie en cuatro encuentros. Por eso, enviarán al montículo a su importante refuerzo adquirido en la fecha límite de cambios para abrir la Serie de Campeonato de la Liga Nacional frente a los Cerveceros, uno de los equipos que también estuvo interesado en adquirirlo durante el verano.

Milwaukee todavía no ha anunciado oficialmente el orden de su rotación, pero todo apunta a que Jacob Misiorowski será el abridor contrario a Skubal, lo que prepararía un enfrentamiento muy atractivo entre el ganador del premio Cy Young de la Liga Americana en las dos últimas temporadas y el principal favorito para conquistar el galardón de la Liga Nacional este año.

Juego 2: Yoshinobu Yamamoto

Los Dodgers sorprendieron a muchos al esperar hasta el tercer partido para utilizar a Yamamoto en la Serie Divisional. Sin embargo, tomaron esa decisión pensando precisamente en la Serie de Campeonato.

Yamamoto probablemente se adelantará a Snell en el orden de la rotación para abrir el segundo encuentro, con sus habituales cinco días de descanso. De esa manera, también estaría disponible para iniciar un eventual sexto partido con su descanso acostumbrado.

El derecho japonés nunca ha abierto un partido con menos de cinco días de descanso desde que llegó a los Dodgers. No obstante, conquistó el premio al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial del año pasado después de cerrar el séptimo partido con cero días de descanso.

Yamamoto afirmó que estaría dispuesto a lanzar nuevamente con menos descanso o desde el bullpen durante esta postemporada. Sin embargo, Los Ángeles intentará mantenerlo en su calendario habitual, a menos que las circunstancias obliguen a modificar el plan.

Juego 3: Blake Snell

Snell mostró cierta falta de ritmo cuando abrió el segundo partido de la Serie Divisional, que representó apenas su tercera aparición en un período de dos semanas y media. El zurdo había experimentado molestias en la ingle izquierda que reaparecieron a mediados de septiembre.

Si los Dodgers lo colocan como abridor del tercer encuentro de la Serie de Campeonato, Snell tendría un período de descanso más prolongado. Sin embargo, disponer de tiempo adicional para ajustar su mecánica de lanzamiento podría resultarle beneficioso, considerando lo poco que ha trabajado recientemente.