Los Guardianes provocan el quinto partido ante los Medias Blancas

Los Cleveland Guardians mantuvieron viva su temporada este jueves al derrotar 9-5 a los Chicago White Sox en el Rate Field para forzar un quinto y definitivo juego en la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS).

Desempeño de los Guardians

Cleveland anotó nueve carreras contra un ineficaz relevo de los White Sox, en un partido donde Chicago terminó utilizando a siete lanzadores. Cuatro pítcheres distintos de los White Sox permitieron carreras, destacando Grant Taylor, a quien le anotaron cuatro carreras limpias sin poder sacar un solo out.

José Ramírez tuvo otra gran jornada para los Guardians, al irse de 5-2 con un jonrón y tres carreras impulsadas. Por su parte, Patrick Bailey vino desde la banca para batear de 3-2, incluyendo también un cuadrangular para la causa de Cleveland.

Los White Sox le pusieron emoción al encuentro en la novena entrada. Miguel Vargas conectó un jonrón solitario ante el cerrador de los Guardians, Cade Smith, quien lanzaba su segundo episodio en apariciones consecutivas.

El mánager Stephen Vogt recurrió al abridor programado para el Juego 5, Gavin Williams, para bajar el telón. Williams permitió un sencillo a Sam Antonacci antes de retirar a los tres bateadores siguientes para sellar el triunfo de Cleveland.

Declaraciones oficiales

Erik Sabrowski, uno de los ocho lanzadores empleados por los Guardians, se acreditó la victoria, mientras que la derrota recayó en el zurdo de los White Sox, Anthony Kay.

"Con todo lo que hemos batallado de ida y vuelta con estos muchachos, obviamente es adecuado que todo se defina de esta manera", declaró el mánager de los White Sox, Will Venable, tras el encuentro, según la Associated Press. "Así ha sido el estira y afloja durante todo el año".

La ALDS regresa al Progressive Field para el choque decisivo donde el ganador se lo lleva todo. El partido está programado para el sábado a las 8 p.m. (hora del Este).