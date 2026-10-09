Russell Westbrook quiere llevar la antorcha olímpica en Los Ángeles 2028

Russell Westbrook quiere que su próximo capítulo deportivo tenga un significado especial en la ciudad que lo vio crecer. El exjugador de la NBA manifestó su deseo de convertirse en uno de los portadores de la antorcha olímpica de los Juegos de Los Ángeles 2028, una iniciativa con la que aspira a representar a su comunidad en una de las principales celebraciones del deporte mundial.

El base, de 37 años, hizo pública su intención el viernes, durante un homenaje que le rindió el Concejo Municipal de Los Ángeles por su trayectoria en el baloncesto y sus contribuciones a la comunidad. La distinción también reconoció el trabajo que ha desarrollado junto a su fundación Why Not?, mediante inversiones en escuelas, instalaciones deportivas y otros proyectos de desarrollo en la región.

"Quiero anunciarlo desde ahora: quiero formar parte de la representación de Los Ángeles en lo que respecta a llevar la antorcha durante los Juegos Olímpicos de 2028", expresó Westbrook, según informó ESPN.

Nacido en Long Beach y criado en el área metropolitana de Los Ángeles, Westbrook tiene una estrecha conexión con la ciudad sede de los próximos Juegos Olímpicos. Cursó sus estudios secundarios en Leuzinger High, en Lawndale, y posteriormente jugó baloncesto universitario con UCLA. En su carrera profesional también tuvo la oportunidad de vestir los uniformes de los Lakers, entre 2021 y 2023, y de los Clippers, durante la temporada 2023-24.

Destacada carrera

Su legado en la NBA está respaldado por una trayectoria de alto nivel. Westbrook fue elegido nueve veces para el Juego de Estrellas, lideró la liga en anotación en dos ocasiones y terminó como máximo asistidor en tres temporadas.

En la campaña 2016-17 conquistó el premio al Jugador Más Valioso (MVP) con el Oklahoma City Thunder, luego de promediar 31.6 puntos, 10.7 rebotes y 10.4 asistencias por partido.

Además, registró promedios de triple-doble en cuatro temporadas y estableció una marca histórica de 209 triples-dobles en su carrera, según los datos citados en el reporte. El serbio Nikola Jokic figura entre los jugadores que se acercan a ese registro.

Westbrook anunció su retiro durante el verano, después de 18 temporadas en la NBA, una decisión que sorprendió a muchos seguidores, especialmente porque todavía mantenía una producción considerable. En su última campaña, con los Sacramento Kings, promedió 15.2 puntos, 5.4 rebotes y 6.7 asistencias en 64 partidos.

Sin embargo, el veterano base consideró importante cerrar su carrera por decisión propia, en lugar de esperar a que las circunstancias le impidieran continuar compitiendo.

Ahora, su interés en portar la antorcha olímpica representa una oportunidad de mantener su vínculo con el deporte desde otra perspectiva. Aunque su participación todavía no ha sido confirmada, Westbrook ya expresó públicamente su aspiración de formar parte de los Juegos de 2028, que convertirán a Los Ángeles en el centro de atención del movimiento olímpico.