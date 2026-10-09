Tres dominicanos son candidatos al premio Hank Aaron de la MLB

Junior Caminero al momento de pegar un jonrón. ( ARCHIVO/ AFP )

Tres quisqueyanos están nominados al Premio Hank Aaron 2026, con las postulaciones de Junior Caminero (Rays), Elly de la Cruz (Rojos) y Fernando Tatis Jr. (Padres).

Los criollos son parte de un grupo de 20 peloteros del cual MLB escogerá al jugador ofensivo más destacado de cada liga de la temporada regular. Caminero terminó con promedio de .276, 42 HR, y 101 impulsadas y .884 de OPS. De La Cruz completó su primera temporada de 30 jonrones y 30 hurtos, además de batear .283, con 158 hits, OPS de .880 y remolcó 79 carreras.

Con OPS de .828, Tatis Jr. registró promedio de .289, 25 tetrabases, 83 empujadas y 38 bases robadas, con lo que cerró una campaña en la que tuvo un lento inicio ofensivo.

Ocho quisqueyanos

La distinción se entregó por primera vez en 1999. Ese año, Manny Ramírez en la Americana y Sammy Sosa en la Nacional fueron los pioneros. También lo ganaron Álex Rodríguez (4 veces), Ramírez en 2004, Albert Pujols (2), David Ortiz (2), Jose Bautista (2), Aramis Ramírez (1), y el octavo en recibirlo fue Vladimir Guerrero Jr.(1).