José Ramírez ante otra gesta heroica para Cleveland este sábado

José Ramírez volvió a responder cuando Cleveland más lo necesitaba. Con un cuadrangular de dos carreras y tres vueltas impulsadas, el dominicano encabezó la victoria 9-5 de los Guardianes sobre los Medias Blancas de Chicago, el jueves, para igualar 2-2 la Serie Divisional de la Liga Americana y forzar un quinto partido, el sábado, en el Progressive Field.

Ramírez castigó al derecho Jordan Hicks en la quinta entrada, con un corredor en circulación, para transformar una desventaja de una carrera en una ventaja de 3-2. El antesalista dominicano conectó una recta de cuatro costuras a 99.9 millas por hora y envió la pelota por el jardín central-derecho, hasta el bullpen de Cleveland, silenciando a la afición reunida en el Rate Field.

El batazo representó el lanzamiento más rápido que Ramírez ha convertido en jonrón durante su carrera y empató la marca del más veloz conectado para cuadrangular por un jugador de Cleveland en la postemporada desde que comenzó el seguimiento de lanzamientos en 2008. Brayan Rocchio había establecido la misma marca contra Troy Melton, de Detroit, en la Serie de Comodines de la Liga Americana de 2025.

"Fue José Ramírez siendo José Ramírez en los playoffs", expresó el dirigente Stephen Vogt. "Hicks tenía una gran recta y Josey logró conectarla. Cuando aparece en un momento así, uno dice: "Ahí va otra vez". Fue un momento enorme para él y para nosotros. No demuestra muchas emociones, pero esta noche estaba bastante emocionado".

La ofensiva dominicana no terminó con el cuadrangular. Después de que Chicago recuperara momentáneamente la ventaja con dos carreras en la parte baja del quinto episodio, Ramírez agregó un sencillo impulsador durante el sexto capítulo, en el que Cleveland fabricó seis anotaciones para encaminar el triunfo. Finalizó de 5-2, con una carrera anotada, un jonrón y tres vueltas remolcadas.

Su actuación también tuvo una dimensión histórica. Luego de conectar un doble y un triple en el tercer partido, Ramírez pegó un cuadrangular y un sencillo en el cuarto, convirtiéndose en el quinto jugador en la historia de las Grandes Ligas en completar el ciclo ofensivo a lo largo de dos encuentros de postemporada. Se unió a Stephen Drew (2007), Paul Molitor (1993), Rickey Henderson (1989) y Lou Brock (1968).

Además, el jonrón fue su hit número 43 en partidos de playoffs, con el que empató con Jim Thome en el tercer puesto de la historia de Cleveland. La hazaña adquiere mayor relevancia porque Ramírez ha atravesado una temporada ofensiva por debajo de sus estándares habituales, después de someterse en junio a una cirugía en el hueso ganchoso de la mano izquierda.

"Lo ha estado haciendo durante muchísimos años", dijo el intermedista Travis Bazzana. "Conseguir momentos como esos en la postemporada, sumados a todo lo que ha hecho durante su carrera, es algo especial. Esperamos cosas extraordinarias de él, porque así es como es".

Chase DeLauter también destacó la influencia del dominicano en el equipo. "Todo comienza con él. Ya sea que esté bateando bien o atravesando un mal momento, tenerlo en la alineación representa una presencia especial. Será miembro del Salón de la Fama. Es algo extraordinario. Cuando sale a jugar con esa energía y conecta un par de batazos importantes, logra unir a todo el equipo".

Chance único

Ahora, Cleveland tendrá la oportunidad de completar la remontada ante su público. Después de caer en los dos primeros partidos, los Guardianes ganaron los siguientes dos y trasladaron toda la presión a un encuentro decisivo, en el que el ganador avanzará a la Serie de Campeonato de la Liga Americana para enfrentar a Tampa Bay.

«Creo que será una locura», anticipó Ramírez sobre el ambiente que espera en Cleveland. «Habrá una energía increíble. Para nosotros, la mentalidad será la misma: tratar de ganar el partido y disfrutar el ambiente que habrá en el Progressive Field».

El dominicano ya hizo su parte para mantener viva la temporada. El sábado tendrá otra oportunidad de demostrar que su historia en octubre todavía reserva capítulos memorables.