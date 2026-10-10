José Ramírez conecta cuadrangular de dos carreras y los Guardianes pasan a la serie de campeonato

José Ramírez conecta cuadrangular de dos carreras para darle el triunfo a los Guardianes en el quinto partido de la serie divisional de la Liga Americana ante los Medias Blancas de Chicago. ( AFP )

Los Cleveland Guardians eliminaron a los Chicago White Sox con una victoria de 2-0 este sábado en el decisivo Juego 5 de la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS), donde el ganador se lo llevaba todo.

José Ramírez conectó el cuadrangular de la victoria en la cuarta entrada, mientras que el abridor Gavin Williams empató un récord de postemporada de la franquicia al recetar 12 ponches en 5 entradas y 2 tercios para acreditarse el triunfo.

Los Guardians se convierten en el 11.º equipo en la historia de la MLB —y el primero desde 2017— en ganar una serie al mejor de cinco tras haber perdido los dos primeros juegos.

Cleveland está listo para enfrentarse a los Tampa Bay Rays en la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS), pactada al mejor de siete encuentros. El ganador de esa serie se medirá en la Serie Mundial ante el bicampeón defensor, Los Angeles Dodgers, o los Milwaukee Brewers.

Récords y estadísticas

Esta es la segunda aparición de los Guardians en la ALCS en las últimas tres temporadas. Cleveland no llega a la Serie Mundial desde 2016 y no gana un campeonato desde 1948, lo que representa la sequía activa más larga en las Grandes Ligas.

Los White Sox se poncharon en 21 ocasiones durante el Juego 5, lo que impone un nuevo récord de postemporada en la MLB para un partido de nueve entradas. Chicago acumulo la impactante cifra de 75 ponches a lo largo de la serie.

El lanzador derecho de los Cleveland Guardians, Gavin Williams, empató la marca histórica de la franquicia de ponches en un solo partido de playoffs al abanicar a 12 bateadores frente a los Chicago White Sox en el Juego 5 del sábado.

Williams no permitió carreras, cediendo únicamente un hit y dos bases por bolas en 94 lanzamientos durante sus 5 entradas y 2 tercios de labor. Su actuación se produce justo después de haber bajado el telón para sellar el triunfo en el Juego 4 del jueves.

Williams empató el registro de la franquicia en manos de Charles Nagy, quien ponchó a 12 en el Juego 4 de la ALDS de 1996.

El diestro de 27 años es el primer pítcher en lograr 10 o más ponches en un juego de playoffs con solo un día de descanso desde Liván Hernández en la NLCS de 1997.

Los 12 ponches de Williams representan también la segunda cifra más alta en la historia de la postemporada para un juego de vida o muerte (winner-take-all). Tarik Skubal ostenta el récord histórico con 13 en el Juego 5 de la ALDS de 2025.